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影／從賽場到展場 台史博亞運特展登場 雙李部長啟動「遠洋合作」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」即日起在國立台灣歷史博物館登場，也是台灣首度以「亞運」為主題的國家級特展，近百件展品將帶領觀眾閱覽台灣參與亞運半世紀的歷程。記者萬于甄／攝影
「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」即日起在國立台灣歷史博物館登場，也是台灣首度以「亞運」為主題的國家級特展，近百件展品將帶領觀眾閱覽台灣參與亞運半世紀的歷程。記者萬于甄／攝影

「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」即日起在國立台灣歷史博物館登場，也是台灣首度以「亞運」為主題的國家級特展，文化部長李遠和運動部長李洋今共同出席開幕儀式，也象徵雙部長「遠洋合作」正式啟航，為台灣運動文化與亞洲視野開啟長遠的對話。

李洋受訪時表示，作為選手，非常樂見文化部與運動部進行跨部會合作，透過歷史推廣與後勤支援結合，讓更多國人看見選手的奮鬥精神，針對9月亞運賽事，運動部與國訓中心也會在後勤支援上扮演關鍵角色，同時已將先前現地考察所收集的相關資訊回饋給各項目團隊。

他也分享其以往在亞運賽場的難忘點滴，除2018年雅加達亞運與搭檔李哲輝一起拿下中華隊首面亞運羽球男雙銅牌外，2022年杭州亞運時，面對選手村幾乎都是流感病毒，他與搭檔王齊麟儘管身體不適，仍秉持「不放棄」精神，在八強賽中力克印尼組合，順利奪下銅牌。

李洋也感性說，「運動最迷人的地方在於過程，在那種不放棄的精神中，面對挑戰展現出的韌性，就是我們的精神」，因此也希望透過展覽與分享，將這種面對困境、突破自我的運動家精神傳遞給每一位觀眾，更期待體育與文化的結合能激發出未來更多正能量。

李遠表示，「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」展覽內容豐富、歷史密度高，短時間觀展彷彿回顧個人與戰後台灣發展歷程；在台灣，運動最能激發熱血、凝聚向心力，而文化則賦予社會信心與團結力量，兩者結合也呈現出「生命共同體」的意義。

他指出，透過展覽可見運動不僅是競技，更承載深厚歷史與文化脈絡，也從不同名稱參與亞運的歷程中，見證「我們還是我們」，展現台灣在變動國際情勢中的持續存在，後續文化部也將與運動部展開多項合作，盼讓更多人看見台灣選手故事與時代記憶，深化社會認同。

「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」即日起在國立台灣歷史博物館登場，也是台灣首度以「亞運」為主題的國家級特展，文化部長李遠（右二）、運動部長李洋（左二）及台南市長黃偉哲（右一）等今共同出席開幕儀式。記者萬于甄／攝影
「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」即日起在國立台灣歷史博物館登場，也是台灣首度以「亞運」為主題的國家級特展，文化部長李遠（右二）、運動部長李洋（左二）及台南市長黃偉哲（右一）等今共同出席開幕儀式。記者萬于甄／攝影

台史博說明，該特展即日起至10月18日，展品約近百件，像是1958年東京亞運足球金牌、「亞洲鐵人」楊傳廣銅像、「拳擊女王」陳念琴與「台灣最速男」楊俊瀚等個人裝備、歷史照片和選手貼身物件等，帶領觀眾閱覽台灣參與亞運半世紀歷程；搭配展覽也將推出一系列與運動選手對話及座談，歡迎有興趣的民眾可關注台史博官網。

亞運 李遠 李洋

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