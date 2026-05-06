運動部再度攜手文化部出擊 「亞洲在場」特展盛大開幕

運動部、文化部與國立台灣歷史博物館聯手策劃「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」今天盛大開幕，運動部部長李洋及文化部部長李遠表示，本展是繼「青春動滋券X文化幣」與「雙百萬運動漫畫徵選」後，兩部會深化合作的又一里程碑，更展現運動部致力於保存國家運動史料、強化社會溝通，將珍貴文史轉化為全民共享文化資產的決心。

李洋表示，身為過去參與2次亞運的前選手，雖然都只得到銅牌，但真的很期待這次展覽，選手經歷訓練、低潮、重新站起的歷程，其實跟每個人面對人生挑戰的時候很相似，希望大家來亞運特展走走，藉由展覽看見選手的心路歷程。他也表示，名古屋亞運即將於9月登場，這不是一次性的國際賽會，而是台灣向世界證明的機會，希望藉由亞運特展，藉由認識楊傳廣等前輩們為台灣努力的故事，再次感受台灣被世界看見的紀錄，也一起為亞運選手集氣。

李遠指出，亞運特展不只呈現運動員的表現，還有整個戰後亞洲的變遷，而運動非常適合作為文化內容，文化部與運動部短時間內已經展開許多合作，此次特展也是雙方跨域深耕的展現。亞運是理解台灣身分認同與國際定位的重要窗口，透過跨部會協作與台史博、成功大學策展團隊的專業投入，讓運動不僅止於賽場與新聞，更能成為引發社會對話的文化力量。

台史博館長張隆志則回顧了館方長期對運動史的關注，並感謝運動部自113年簽訂合作意向書以來的大力支持，將珍貴的文史資料及生命史提供給博物館。透過國立成功大學歷史學系與國家運動訓練中心的協助，重新梳理亞運歷史與運動員生命軌跡，讓這些屬於台灣的運動記憶得以被看見與永久保存。

運動部表示，推動運動文化記憶與再現，不只是為了留住獎牌的瞬間光榮，更是為了建構屬於台灣人的運動記憶。透過系統性的文史調查、專業的文物數位典藏，以及體壇先輩的口述歷史紀錄，運動部正逐步將散落在民間與賽場邊的零星碎片，再現為國家級的運動文化資產，本次特展正是這項運動文化基礎工程階段性的重要成果發表。

在本次策展過程中，運動部扮演了關鍵的跨域溝通平台角色，透過引進博物館界的專業策展技術，將原本生硬的運動史料轉化為具感染力的敘事空間，象徵台灣運動發展已正式邁向運動文化多元應用的新紀元，使運動成為國家認同中最具生命力的文化標誌。

展場中呈現的近百件珍貴文物，為運動部近年深耕文史研究、推動全國性文物盤點的結晶，包括：歷史瑰寶： 1958年東京亞運足球金牌、「亞洲鐵人」楊傳廣銅像及田徑名將吳阿民運動鞋；生命手稿：「三鐵皇后」吳錦雲的訓練課表原稿；當代英雄：「拳擊女王」陳念琴、「台灣最速男」楊俊瀚、及滑輪溜冰選手黃玉霖等現役名將的貼身物件。

展覽同步推出反差萌系列文創商品，以擅長飛行的草鴞化身田徑選手、柔軟章魚變身拳擊手等反差設計，巧妙打破性別與體能的刻板印象，體現運動平權精神。今年5、6月起，台史博將推出一系列重量級推廣活動，包括5月10日國寶吳阿民與策展人謝仕淵對談田徑趣事、5月23日網球傳奇盧彥勳分享20年職涯心路歷程、6月運動心理教練探討心理韌性、名主播徐展元分享轉播熱血時刻，另有亞洲特色克拉術表演、亞運女排國手簽名會等。