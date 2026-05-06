網球／要求大滿貫提高獎金 球后莎芭蓮卡放話球員聯合抵制

今年法網將在18日點燃戰火，但紅土大滿貫登場前，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）公開喊話，若四大滿貫賽不給選手更高的獎金，球員該聯合抵制，捍衛自身權益。

莎芭蓮卡和義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）為首的球員，本周發表聯合聲明，指對法網的獎金分配「深感失望」。法網組委會上月宣布，今年總獎金提升1成，達到6170萬歐元，比去年增加530萬歐元，但球員聲明指出「實際情況完全不同」，賽事獎金的佔比反而下降。

球員聲明中表示，2024年球員獎金在法網的佔比是1成55，今年卻下降到1成49。

5月5日出生的莎芭蓮卡在生日當天再度發生，參加羅馬女網賽的她強調，沒有球員就不會有賽事，球員該獲得更高的報酬，「我認為某些時間點，我們會發起聯合抵制，我覺得這是捍衛我們權益的唯一方式。」

莎芭蓮卡的「聯合抵制」說法，其他女將態度正面但語帶保留，尋求法網衛冕的美國好手高芙（Coco Gauff）說：「如果大家能夠團結一致且共同努力，我完全可以理解。」她補充，還沒有聽說過任何關於罷賽的討論，不過這訴求不只是為了高排名選手，對排名低的選手也十分重要。

今年奪下澳網金盃的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）表示，若大部分球員決定聯合抵制，自己也會加入，「這不僅是大滿貫賽，也不僅是要提高獎金，很多人並不知道稅課很重，即使你贏得更多獎金，最終都要用來繳稅。」