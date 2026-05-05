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桌球世團賽／鄭怡靜再缺陣 中華女團5點力退波多黎各挺進16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女團小將葉伊恬。 新華社資料照
中華女團小將葉伊恬。 新華社資料照

國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽展開32強淘汰賽，中華男團在頭號球星「小林同學」林昀儒領軍下直落3擊敗塞爾維亞隊，下戰將和丹麥隊搶8強門票；晚場上陣的中華女團，兩位18歲小將彭郁涵和葉伊恬各下一城，四屆奧運好手陳思羽也貢獻一點，在5點大戰力退波多黎各隊，16強將遭遇香港隊。

「一姊」鄭怡靜持續缺陣下，世界排名103彭郁涵扛起第一點，她碰世界排名18的迪亞茲（Adriana Diaz）先取得局數2：1領先，可惜第四局雖瓦解對手3個局點但沒能逆轉，最終以11：9、2：11、12：10、13：15、7：11錯過旗開得勝機會。

同樣18歲的葉伊恬目前世界排名45，第二點碰世界排名兩百外的萊昂（Edmarie Leon）以11：5、11：5、11：9奪勝，將點數扳平；32歲的陳思羽第三點碰碰小11歲的布爾戈斯（Brianna Burgos），第三局在6：9落後下連趕5分，第四局雖從9：3領先下連失7分，所幸瓦解對手局點後以14：12拿下勝利，以11：6、9：11、11：9、14：12為中華隊點數超前。

葉伊恬第四點再上陣，碰迪亞茲雖以8：11、8：11、5：11讓出，不過第五點的彭郁涵「關門」成功，以11：9、12：10、11：9力退萊昂，讓中華隊以點數3：2挺進16強。

扛著第五點壓力的彭郁涵，賽後代表中華隊接受場邊訪問，她靦腆說今天就是放開來打，「我也是第一次參加這個比賽，沒什麼壓力，學姊也給我很多鼓勵，有種護著我的感覺。」下一戰碰香港，她笑說一樣是放開打，「隊友很強，我不用擔心太多。」

鄭怡靜 陳思羽 波多黎各

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