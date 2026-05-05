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全大運／是選手也當教練 雷千瑩傳承經驗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷千瑩（右一）代表台師大參加全大運。圖／全大運辦公室提供
雷千瑩（右一）代表台師大參加全大運。圖／全大運辦公室提供

115年全國大專校院運動會射箭場上，當學妹因緊張而手發軟時，臺灣師大選手、四屆奧運國手「雷母」雷千瑩不斷鼓勵隊友，身為隊上的學姐，她不只是為自己射出每一支箭，也希望把多年累積的經驗，留給身旁的學弟妹。

36歲雷千瑩今年2月離開國家隊，現在回到新北市擔任巡迴專任教練，平常主要協助明德高中學生訓練，甚至兩周前才剛帶隊參賽全中運，但她同時也維持選手身份。只是身兼雙重責任，讓她這次備戰全大運的時間大幅壓縮，她坦言，這次準備確實有些力不從心。

「自己訓練時間其實少滿多的，知道還有全大運後，也有花一些時間準備，但說實在有點力不從心。」尤其是這兩天風大、今天又下雨，導致動作出現一些失誤，雷千瑩說：「就會知道說，其實平常訓練的紮實度是真的很重要。」

不過能再次代表台師大出賽，仍讓她相當珍惜，「其實也沒幾次了，差不多要畢業了，所以很榮幸，也很開心最後有拿下銅牌。」雷千瑩本屆參加公開女生組反曲弓個人賽止步8強，今天公開女生組反曲弓團體賽與隊友孫藝文、陳冠岑攜手拿下銅牌。

「其實不只是全大運，現在國內每一場比賽對我來說，都是希望自己能夠開心地享受射箭，去享受每一場比賽帶給我的刺激跟氛圍。」除此之外，對她來說更重要的是，希望能把自己在射箭場上學到的事情，傳承給隊友、學弟妹，以及現在帶的學生。

談起擔任教職的經歷，她更深刻體會到「傳承」並不是單純把經驗說出口，她說：「有時候你知道問題在哪裡，也知道怎麼做，但要講到選手聽得懂，這是另外一個課題。」她表示，當選手告訴你「我知道，但我做不到」時，教練必須找到新的表達方式，進一步判斷究竟是理解、動作控制，還是肌力上的問題。

雷千瑩也提到，自己能順利到基層投入培育工作，要感謝新北市政府的支持。她表示，這項教職是提供奧運奪牌選手轉職的專案計畫。「也要各縣市政府願意支持，才有辦法申請，剛好新北市一直都很支持，所以我很感謝有這樣的機會。」她也希望未來能繼續為射箭基層發展盡一份心力，幫助年輕選手成長。

這次全大運團體賽，她也將這樣的經驗直接帶到場上。看到學妹們因獎牌賽緊張，她不斷提醒隊友專注自己、享受比賽，「我一直叫她們講話、要笑，希望他們有事情可以告訴我，那我也告訴她們，不能控制的事情就不要去想。」她透露，有學妹緊張到說不出話，她便告訴對方先深呼吸，「把耳朵打開，去聽後面隊友給的指示。」

她強調，慢慢地去引導她們，其實讓她們更有信心在比賽場上發揮，也提醒不要因為一場比賽表現不好，就得失心很重，間接影響到信心。

雷千瑩認為，輸贏固然重要，但比賽最大的價值，是能否真正從中學習，「決賽場不是每一場比賽都有的舞台，但能在這裡吸收到的經驗值是加倍的。」

由於未選上名古屋亞運代表隊，雷千瑩將先回歸教職，一邊找時間維持訓練備戰企業聯賽。至於自己的選手生涯還要走多久，她則說：「且走且看，就是說我現在的狀態，我能夠做多少，我就會盡力去做，然後多充實自己。」

雷千瑩代表台師大參加全大運。圖／全大運辦公室提供
雷千瑩代表台師大參加全大運。圖／全大運辦公室提供

雷千瑩（右三）代表台師大參加全大運奪下女團銅牌。圖／全大運辦公室提供
雷千瑩（右三）代表台師大參加全大運奪下女團銅牌。圖／全大運辦公室提供

雷千瑩 奧運 全大運

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