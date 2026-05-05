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桌球／ITTF世錦賽 中華男團完封塞爾維亞晉16強

中央社／ 台北5日電
台灣桌球好手林昀儒。 新華社
台灣桌球好手林昀儒。 新華社

在英國倫敦舉行的國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽，中華男團今天在一哥林昀儒領軍下，終場以3比0完封塞爾維亞，如願挺進16強，接下來將對決丹麥

ITTF世界桌球團體錦標賽進入淘汰賽階段，中華男團以名古屋亞運陣容為班底，由世界排名第7、現年24歲的「中華一哥」林昀儒領軍，搭配馮翊新、郭冠宏、洪敬愷及徐絃家等年輕好手，經過分組賽的考驗後，今天在32強與塞爾維亞正面交鋒，爭取晉級機會。

此役開打後，中華男團派出林昀儒打頭陣，首點單打面對世界排名有段差距的萊瓦雅奇（DimitrijeLevajac），沒想到林昀儒首局出現亂流，導致以8比11遭到逆轉、率先讓出，所幸林昀儒及時找回宰制力，接連以11比4、11比5、11比7打得對手毫無招架之力，同時幫助中華男團先馳得點。

第2點男單則由馮翊新擔綱，雖然首局錯失3個局點，不過馮翊新沒有自亂陣腳，仍穩紮穩打以13比11搶下首局，並將氣勢延續到第2、3局，再以11比5、11比8讓中華男團手握聽牌優勢。

年僅17歲的新星郭冠宏則負責關鍵第3點單打，開局就氣勢如虹打出5比0猛烈攻勢，如願以11比8、11比7連下兩城，就算第3局一度陷入苦戰，甚至被化解掉1個局點，但郭冠宏仍以11比9替中華男團順利收尾，接下來將在16強對戰丹麥。

2026年名古屋亞運將於9月19日開幕。

林昀儒 丹麥 塞爾維亞

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