全大運／郭怡萱女拳摘金淚崩 哥哥冥誕完成他的遺願

代表清華大學出賽的台灣女子拳擊好手郭怡萱，今天在全大運女子51公斤級以4比1擊敗北市大劉宇珊摘金，賽後她情緒崩潰落淚表示：「今天剛好是我哥哥冥誕。」

身高僅150公分的郭怡萱，在今年亞錦賽破繭而出拿下女子51公斤銅牌，也讓她增添不少信心；今天的全大運決賽，開賽幾乎一路壓著對手打，直到第3回合才稍微被對手拉回一些分數。

目前就讀清華大學運動科學系3年級的郭怡萱，儘管以4比1獲勝，但賽後難掩激動情緒哭紅了眼。

郭怡萱接受媒體訪問時表示，「前2年很失望沒能拿到金牌，今年終於做到了，也很開心能在哥哥的冥誕這天拿到金牌，因為就是很想要幫哥哥拿奪冠。」

郭怡萱是來自南澳泰雅族小公主，小學是田徑短跑選手，從小就是哥哥帶著她四處跑，但在她國一上學期時，有在練拳擊的哥哥去山上打獵跌倒，不慎被獵槍走火擊中致死，郭怡萱雖一度心灰意冷，最後下定決心跟著哥哥腳步去打拳，幫他完成遺願。

她特別強調，過去這段期間加強了肌力與體力，來到這次全大運收到不錯成果，也因為強化了肌力與體力，跟對手打到第3回合還可以繼續拚。

雖然打完全大運，郭怡萱還是不敢鬆懈，會持續投入訓練，備戰5月26日的亞運決選。

郭怡萱(右)。 全大運辦公室提供