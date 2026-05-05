快訊

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

花蓮刑大隊長涉洩密給女性友人 抵達北檢偵訊十萬元交保

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聽新聞
0:00 / 0:00

全大運／郭怡萱女拳摘金淚崩 哥哥冥誕完成他的遺願

中央社／ 台北5日電
郭怡萱女拳摘金淚崩。 全大運辦公室提供
郭怡萱女拳摘金淚崩。 全大運辦公室提供

代表清華大學出賽的台灣女子拳擊好手郭怡萱，今天在全大運女子51公斤級以4比1擊敗北市大劉宇珊摘金，賽後她情緒崩潰落淚表示：「今天剛好是我哥哥冥誕。」

身高僅150公分的郭怡萱，在今年亞錦賽破繭而出拿下女子51公斤銅牌，也讓她增添不少信心；今天的全大運決賽，開賽幾乎一路壓著對手打，直到第3回合才稍微被對手拉回一些分數。

目前就讀清華大學運動科學系3年級的郭怡萱，儘管以4比1獲勝，但賽後難掩激動情緒哭紅了眼。

郭怡萱接受媒體訪問時表示，「前2年很失望沒能拿到金牌，今年終於做到了，也很開心能在哥哥的冥誕這天拿到金牌，因為就是很想要幫哥哥拿奪冠。」

郭怡萱是來自南澳泰雅族小公主，小學是田徑短跑選手，從小就是哥哥帶著她四處跑，但在她國一上學期時，有在練拳擊的哥哥去山上打獵跌倒，不慎被獵槍走火擊中致死，郭怡萱雖一度心灰意冷，最後下定決心跟著哥哥腳步去打拳，幫他完成遺願。

她特別強調，過去這段期間加強了肌力與體力，來到這次全大運收到不錯成果，也因為強化了肌力與體力，跟對手打到第3回合還可以繼續拚。

雖然打完全大運，郭怡萱還是不敢鬆懈，會持續投入訓練，備戰5月26日的亞運決選。

郭怡萱(右)。 全大運辦公室提供
郭怡萱(右)。 全大運辦公室提供

郭怡萱(左)。 全大運辦公室提供
郭怡萱(左)。 全大運辦公室提供

全大運 清華大學 亞運

延伸閱讀

全大運／名古屋亞運國手甘家葳 右肩脫臼痛苦退賽

全大運／田徑「跨欄甜心」張博雅 女子百公尺跨欄輕鬆摘金

全大運／腳上疤痕是變強原因 張博雅100公尺跨欄4連霸

被擊倒再站起來！陳詩欣跌宕人生 如跆拳道賽場縮影

相關新聞

桌球／ITTF世錦賽 中華男團完封塞爾維亞晉16強

在英國倫敦舉行的國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽，中華男團今天在一哥林昀儒領軍下，終場以3比0完封塞爾維亞，如...

全大運／郭怡萱女拳摘金淚崩 哥哥冥誕完成他的遺願

代表清華大學出賽的台灣女子拳擊好手郭怡萱，今天在全大運女子51公斤級以4比1擊敗北市大劉宇珊摘金，賽後她情緒崩潰落淚表示...

全大運／短髮版體操精靈亮相 丁華恬全能銀牌續拚亞運頒獎台

以全新短髮造型亮眼現身全大運，就讀輔仁大學研究所的「體操精靈」丁華恬在競技體操公開女子全能項目出賽，總成績48.466分排在政治大學新星廖奕淳之後屈居銀牌，中斷3連霸，但顯得更加自在，坦言很享受場上時

全大運／男子跳高險勝傅兆玄摘生涯首金 張騰仁不自滿放眼亞運達標

115年全國大專校院運動會田徑男子跳高決賽今天在中央大學田徑場舉行，國體大張騰仁在與葉柏廷、傅兆玄、蔡維智等名將一路拉鋸，最終以2公尺19的成績拿下生涯首面全大運金牌，傅兆玄雖也跳過2公尺19，但在比

2026NS RUN南山人壽半程馬拉松報名啟動

南山人壽作為永續健康領航者，為國人打造更健康、更具韌性的永續未來，今(5)日舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，董事長尹崇堯、總經理范文偉親自出席，並邀請台北市政府體育局

運動無礙北市身障巡迴運動指導團 系列課程5月6日正式啟航

為了落實運動平權，讓每一位市民都能享受運動帶來的健康與快樂，由台北市政府體育局主辦的「115年台北市身心障礙者巡迴運動指導團」即將於6日正式展開本年度的系列課程，今年度計畫預計提供總計130小時的專業

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。