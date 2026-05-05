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全大運／短髮版體操精靈亮相 丁華恬全能銀牌續拚亞運頒獎台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
丁華恬以短髮版體操精靈造型亮相。圖／運發中心提供
丁華恬以短髮版體操精靈造型亮相。圖／運發中心提供

以全新短髮造型亮眼現身全大運，就讀輔仁大學研究所的「體操精靈」丁華恬在競技體操公開女子全能項目出賽，總成績48.466分排在政治大學新星廖奕淳之後屈居銀牌，中斷3連霸，但顯得更加自在，坦言很享受場上時光，對今天的整體表現也感到滿意。

揮別過往的馬尾上陣，丁華恬用俏麗短髮搭配閃亮的星型髮夾，展開今年新賽季，今天順利完成個人全能賽事，在平衡木拿到最佳的12.733分，地板和跳馬分別為12.033、12分，高低槓則是11.7分，總分略遜給廖奕淳的49.165分。

丁華恬指出，跳馬和高低槓其實發揮不錯，反倒是地板和平衡木發生輕微失誤，會繼續提升這套動作的質量和穩定性，迎接6月底的亞錦賽，「亞錦賽算是第2次檢視的機會，會一邊顧好舊傷，一邊將身體狀態再調整好一點。」

儘管6月初才要舉辦名古屋亞運國手選拔賽，丁華恬不諱言今年就是聚焦生涯第2趟亞運，目前都照著計畫步入軌道，例如高低槓已經調回大賽難度，如果目前套路能熟練上手，就會繼續再加新動作。

去年底因為狀態低迷沈潛了一段時間，讓丁華恬心生變「髮」圖強念頭，減去多年長髮象徵從頭開始，「很久之前就想過剪短髮，剛好找到一個契機，剪了發現自己還蠻喜歡這造型，但教練好像沒什麼被嚇到。」

用髮型轉換心情再出發，丁華恬除了外表煥然一新，內在散發的氣場也跟著截然不同，她笑說以前在賽場，身上總是散發出沈重氣息，現在懂得調適心態，找到對上場演出的興奮和期待，「過去只會專注在自己世界，當然這個過程是必要的，因為必須耗費全部精力去找到一個好方式面對比賽，但現在熟悉流程之後，變得可以跟外界互動或和其他選手交流，比較Chill一點，整個比賽過程還蠻開心的。」

3年前在杭州亞運帶回平衡木銅牌，丁華恬直言今年在名古屋的目標一樣是放眼平衡木頒獎台，其他項目也不想輕言放棄，「看我能達到怎樣程度，希望有進決賽的機會，現在4個項目都有持續在做提升。」

丁華恬（左）拿下銀牌、廖奕淳（中）摘金。圖／運發中心提供
丁華恬（左）拿下銀牌、廖奕淳（中）摘金。圖／運發中心提供

政治大學 丁華恬 全大運

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