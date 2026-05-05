全大運／男子跳高險勝傅兆玄摘生涯首金 張騰仁不自滿放眼亞運達標

115年全國大專校院運動會田徑男子跳高決賽今天在中央大學田徑場舉行，國體大張騰仁在與葉柏廷、傅兆玄、蔡維智等名將一路拉鋸，最終以2公尺19的成績拿下生涯首面全大運金牌，傅兆玄雖也跳過2公尺19，但在比較試跳成績後屈居銀牌。

我國男子跳高在過去幾年展開激烈廝殺，葉柏廷在113年全大運跳出2公尺30的新全國紀錄摘金，去年則由傅兆玄以2公尺26奪冠，張騰仁去年以生涯最佳的2公尺23拿下銀牌。

今年眾家好手再度齊聚一堂競爭，不過受到氣候不佳影響，成績不如預期，全國紀錄保持葉柏廷在跳過2公尺09後，2公尺13就三跳失敗收場，無緣站上頒獎台，獎牌成色在2公尺19一決勝負，張騰仁第一次試跳就通過，傅兆玄第二次試跳才成功，同樣來自國體大的羅子杰三跳失敗，以2公尺16確定奪下第三名。

最終張騰仁與傅兆玄決定直接向亞運參賽標準的2公尺25發起挑戰，不過都未能成功，張騰仁靠著2公尺19一跳通過拿下金牌，也是個人生涯首面全大運金牌，傅兆玄拿下銀牌。

談到拿下生涯首面全大運金牌，張騰仁表示，其實日前因為腰傷在日本出賽表現就不如預期，僅跳過2公尺05，有點擔心這次全大運的狀況，不過今天在雨中出賽感覺卻還不錯，只可惜地板有點滑、不太好踩，未能達成亞運達標的目標，「雖然很開心奪金，但目標還是沒達到。」接下來張騰仁還將參加在重慶舉行的亞洲跳部錦標賽和6月新北國際田徑公開賽，把握最後兩場亞運達標機會。

近年台灣男子跳高百家爭鳴，張騰仁感謝有這些對手互相刺激，「這對我們一定有好處，不然如果跳到後面只剩下自己，應該就沒什麼動力了，有人能夠激勵你，甚至在下個高度跟你一起挑戰，甚至先跳過，這對我來說就是另外一種想贏的動力。」