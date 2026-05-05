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2026NS RUN南山人壽半程馬拉松報名啟動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
南山人壽舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，邀請國人11月22日一同為永續健康而跑。圖／南山人壽提供
南山人壽舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，邀請國人11月22日一同為永續健康而跑。圖／南山人壽提供

南山人壽作為永續健康領航者，為國人打造更健康、更具韌性的永續未來，今(5)日舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，董事長尹崇堯、總經理范文偉親自出席，並邀請台北市政府體育局副局長湯皓宇、中華民國路跑協會理事長郭國雄等貴賓到場。南山人壽表示，NS RUN邁入第三年，擴大規模，新增家庭共跑、女神先行等組別，更取得AIMS國際賽道認證，躍升指標賽事之一，邀請國人11月22日一同到總統府前，為永續健康而跑。

尹崇堯表示，南山人壽致力落實「永續健康領航者」承諾，從推動健康守護圈開始，讓保險的意義從「事後理賠」走向「事前預防」，近年更透過舉辦路跑賽事，希望帶動全臺的家庭，為自己、為親愛的家人、為下一個10年或20年累積健康資本。

記者會邀請南山人壽業務夥伴與家屬到場，年齡層橫跨12歲到70歲，其中，樂齡代表廖金池將參加3公里健跑組，他指出，活到老動到老，健康就是給家人最好的禮物。半馬女子代表翁筱筑以及八年級生代表黃凱鈴，兩人都是鐵人三項的愛好者，將分別站上21公里半馬賽道和10公里女神先行組，檢驗長期訓練的成果，期待突破個人最佳紀錄。另外，兒童跑者代表，則是時常跟著爸爸一起運動的林恆宇，12歲的他，預計參與3公里健走組，會跟爸爸一起留下屬於彼此的路跑回憶。

南山人壽表示，NS RUN不只是追求速度與成績的賽事，更是一場倡議全民健康生活的行動，「家庭共跑」是今年賽事的重點特色之一，3K組別分為健跑組與健走組，並安排於上午9點起跑，希望降低參與門檻，讓家中的長輩、孩子與家人，可以一起走出戶外。另外，「女神先行」的設計，是讓女性選手在21公里與10公里享率先起跑10分鐘、並有專屬配色獎牌及完賽後快速通關等多項禮遇，希望鼓勵更多女性跑者加入路跑行列。

啟動記者會特別邀請「南山原鄉關懷列車」曾前進的宜蘭南山村村長潘文光出席，以及「南山小健將計劃」公益夥伴新竹縣五峰鄉五峰國小王國志主任與宜蘭縣南澳鄉南澳國小陳國傑主任共同出席啟動儀式。

賽事當天，南山人壽將向南山村採購在地農產支持部落經濟，並開放跑者現場參與認購，並將部分物資轉贈弱勢團體，擴大公益影響力。同時，將邀請五峰國小及南澳國小兩校共60位小朋友免費參賽，希望藉此讓孩子們擴展視野、豐富體驗。

總統府 健康 南山人壽

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