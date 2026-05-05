全大運／名古屋亞運國手甘家葳 右肩脫臼痛苦退賽

名古屋亞運國手甘家葳，今天在115年全大運男子拳擊75公斤級決賽，第2回合進行1分34秒時，在一次出拳時右肩嚴重脫臼被迫棄賽，並送往醫院進行後續檢查。

甘家葳在上屆杭州亞運一路闖進金牌戰，不過當時因為眉角傷勢嚴重，主辦單位檢查過後認定無法出賽，因此最終獲得銀牌，並取得2024年巴黎奧運門票。

經過巴黎奧運的洗禮，甘家葳拳風更加穩重，不過去年開刀治療左肩傷勢，隨後積極復健，還趕上亞錦賽及名古屋亞運國手選拔賽，再度順利當選國手。

這次的全大運，甘家葳也是一路過關闖進金牌戰，今天首回合還以5比0領先對手文化大學的莊顓鴻，不過第2回合進行1分34秒時，甘家葳在一次出拳動作後，痛苦扶著右肩倒地，最終無法再戰被判定落敗。

儘管現場醫生試圖處理脫臼傷勢，但似乎比想像中嚴重，最後決定送醫進行後續檢查治療。

教練劉宗泰憂心忡忡的告訴中央社記者，「拳擊比賽最怕就是這樣的事情，原本術後醫生告訴我們可以參加全大運，所以就讓他在亞運前上強度以賽代訓，沒想到還是發生最遺憾的事。」

劉宗泰強調，如果能順利接回去的話，或許還來得及趕上亞運，「但最終必須開刀的話，可能就不太樂觀了（亞運）。」

全大運／大一彭家豐剽悍擊倒對手 拳擊初體驗摘金

清華大學大一菜鳥「小野獸」彭家豐今天在115年全國大專校院運動會拳擊初體驗，就在男子55公斤級決賽首回合進行2分28秒時擊倒對手判定獲勝，用最強悍的方式帶回生涯首金。

彭家豐在男子55公斤級個頭不算高，但他靠著出色的速度和力量，在今天決賽擂臺上屢屢壓制對手。開賽後就不斷近身猛攻，多次擊中對手頭部得分，最終在首回合進行2分28秒時，將對手打到單膝跪地，甚至連牙套都脫落，順利由裁判判定獲勝。

彭家豐告訴中央社記者，經過4月亞錦賽的洗禮後，現在回到國內參賽，就會變得更興奮、更想要打垮對手，「現在看到國內選手的拳速，感覺好像都會變得比較慢。」

彭家豐表示，第1次參加全大運非常開心，尤其對手都是學長，「就會更激起我的鬥志和好勝心，我希望不只有這一面金牌，希望大學4年的金牌可以全部都拿下。」

彭家豐從小學4年級開始接觸拳擊，他回憶，「當初是跟家人去逛夜市，結果看到有個學校的詹慶雲教練在擺攤招生，那時候看到他在打靶練習，就覺得非常有趣，所以就加入了拳擊隊。」

從小就坐不住，彭家豐提到曾參加過拔河隊，但還是喜歡拳擊這種比較帶有個人英雄主義的運動，「學了10年的拳擊，一開始還會很緊張，但現在超喜歡站上擂臺被矚目的感覺。」

今年4月28日剛滿19歲的彭家豐，已經是亞運培訓隊的一員，接下來還要參加5月底的亞運決選，他強調，「我不只是要選上亞運，我還要站上亞運頒獎台，看自己最終能進步到哪裡。」