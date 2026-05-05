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運動無礙北市身障巡迴運動指導團 系列課程5月6日正式啟航

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「115年台北市身心障礙者巡迴運動指導團」即將於6日正式展開本年度的系列課程。圖／台北市政府體育局提供
「115年台北市身心障礙者巡迴運動指導團」即將於6日正式展開本年度的系列課程。圖／台北市政府體育局提供

為了落實運動平權，讓每一位市民都能享受運動帶來的健康與快樂，由台北市政府體育局主辦的「115年台北市身心障礙者巡迴運動指導團」即將於6日正式展開本年度的系列課程，今年度計畫預計提供總計130小時的專業指導服務，首日將由備受期待的「徒手肌力課程」視障班及肢障班率先登場，為台北市的身障運動愛好者拉開熱血序幕。

本年度指導團規劃完整且多元的運動項目，旨在協助身障朋友從基礎體能建立起長期的運動習慣。在常態性課程方面，涵蓋「徒手肌力課程」、「運動器材課程」、「墊上運動課程」及「身障有氧運動」。期望讓身障者學習到：透過自身重量訓練核心與肢體力量、能正確使用運動中心健身器材、強化柔軟度與身體穩定性、提升心肺功能，享受律動熱情。

為了帶給學員更豐富的運動體驗，今年指導團策劃了多項「多元運動課程」，其中最具話題性的創新亮點，是全台首創身障匹克球（Pickleball），引進這項近年在國際間風靡的新興運動，兼具趣味性與社交性。

此外，課程亦結合台北市政府體育局的輔具資源，開辦輪椅羽球、視障保齡球、盲人足球等專業項目，確保學員能運用最適切的裝備，在專業教練的帶領下安全地挑戰自我。

不論是想要踏出運動第一步的新朋友，還是尋求進階挑戰的運動健將，台北市身障巡迴運動指導團都準備好與您並肩同行，一起在6日相約出發，共同實現「愛運動、動無礙」的健康生活願景。更多詳細的課程內容、據點分布及報名資訊，歡迎隨時鎖定官方訊息管道：請搜尋 Facebook 粉絲專頁「台北市身心障礙者巡迴運動指導團」。

身障 平權 體育

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