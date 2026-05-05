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全大運／李承威討回失去金牌 放眼亞運國手決選勢在必得

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
李承威奪下男子60公斤級金牌。記者劉肇育／攝影
李承威奪下男子60公斤級金牌。記者劉肇育／攝影

文化大學李承威去年在全大運拳擊男子60公斤級賽事不敵台體大林俊佑，今天在115年全大運成功討回顏面，兩人在三回合激戰中互有領先，最終由李承威以3：2險勝，拿回去年失去的金牌

過去幾年屢屢在全大運金牌戰交鋒的李承威與林俊佑，113學年度由李承威摘金，去年則是由林俊佑扳回一城，雙方今年又再度在全大運男子60公斤級金牌戰碰頭，並打出一場激烈對決，最終李承威以3：2險勝，奪回去年失去的金牌。

李承威上月才代表我國參加亞洲菁英拳擊錦標賽並挺進到8強，以一勝之差與頒獎台絕緣，不過他直言這次在全大運擊敗林俊佑摘金，確實意義非凡，「這可以讓裁判知道說，我的實力是有到那裡的，而不會隨便就可以被拉下去，更重要的是為五月底的（亞運）選拔做好準備。」

談到接下來將面對亞運決選賽的挑戰，力拚一圓亞運夢，李承威直言對亞運國手資格勢在必得，「在這個量級我相對算是小隻，肌力和體力部分確實還要加強、更進一步，不然最後一回合都已經是靠意志力在撐，亞運決選部分不是有沒有機會，把它當作目標，就是要努力去達成，不管對手是誰。」

文化大學 金牌 亞運

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