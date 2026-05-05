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路跑／新增家庭共跑和女神先行 南山人壽半馬11月22日登場

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」今天舉行報名啟動記者會。記者曾思儒／攝影
「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」今天舉行報名啟動記者會。記者曾思儒／攝影

南山人壽舉辦的「NS RUN」今年邁入第三年，「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」擴大規模，新增家庭共跑和女神先行等組別，更取得AIMS國際賽道認證，今年11月22日將從總統府前盛大開跑。

「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」今天舉辦報名啟動記者會，除請南山人壽業務夥伴和家屬到場分享路跑心得，現場還展示向南山村採購的在地農產，屆時也將邀請五峰國小和南澳國小共60位小朋友免費參賽，透過公益行動從善的循環延伸到賽道。

南山人壽董事長尹崇堯表示，希望透過路跑賽，帶動全台的家庭培養運動習慣，為自己也為家人累積健康資本。

今年賽事就主打「家庭共跑」，推出3公里健跑組和健走組，早上9點起跑也降低參與門檻，鼓勵家中長輩和孩子一同站上賽道；「女神先行」讓女性選手在21公里半馬和10公里率先10分鐘起跑，且有專屬配色獎牌和完賽後快速通關等禮遇，希望鼓勵更多女向跑者加入行列。

首屆賽事打造榮譽榜，取男、女總排前50名，共100名選手登上榮譽榜，享有明年賽事保障名額、優先起跑等禮遇。今年賽事即日起開放報名，到9月14日止

總統府 董事長 尹崇堯

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