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全大運／小護士改練拳擊4年 陳珊妤喜獲首面銀牌

中央社／ 桃園5日電
115年全大運5日在健行科大進行拳擊各量級決賽，就讀空中大學的陳珊妤（圖）雖在女子60公斤不敵對手鍍銀，卻也是她苦練4年來的首面全大運獎牌。中央社
115年全大運5日在健行科大進行拳擊各量級決賽，就讀空中大學的陳珊妤（圖）雖在女子60公斤不敵對手鍍銀，卻也是她苦練4年來的首面全大運獎牌。中央社

115年全大運今天在健行科大進行拳擊各量級決賽，其中被隊友稱為「小護士」、就讀空中大學的陳珊妤，雖然在女子60公斤不敵對手鍍銀，卻是她苦練4年來的首面全大運獎牌。

說話輕聲細語，自覺是I人的陳珊妤，念的是新生醫專護理科，原本畢業後要考二技朝醫療體系走，但後來覺得自己不適合醫院的生活，又開始猶豫。

就在這個時候，陳珊妤看了一部跟打鬥有關的韓劇「以吾之名」，開啟了她心中的格鬥魂，加上某天帶狗散步時，看到家裡附近有間拳館，就這樣糊裡糊塗的踏進拳擊之路，由於唸過護理科，拳館裡的隊友都稱她為「小護士」。

陳珊妤告訴中央社記者，一開始進拳館的時候練得是泰拳與散打，「後來我覺得拳擊好像比較有發展，比較有關注度，加上教練也覺得我有點天賦，所以才改練拳擊。」

五專畢業後，陳珊妤為了圓全大運的夢想，去年先念了健行科大，今年則轉到空中大學；只不過去年首戰敗，今年直接拿到銀牌，還跟科班出身的台灣體大對手打的不相上下，才以2比3的些微差距落敗。

私底下的陳珊妤講話超小聲、害羞又內向，和擂臺上殺氣騰騰完全不同，「其實我超級緊張，像今天為了準備比賽，提前40分鐘到賽場，然後就在場邊一直緊張，手腳都會發抖。」

現年22歲的陳珊妤，平日白天上午在當牙科助理，下午到拳館練習，晚上則會教課貼補一下生活費。「練拳擊到現在，也算是慢慢有進步，給自己增加了不少信心，今天的決賽還是有點可惜，希望明年可以拿到金牌。」

談到目前台灣女子拳擊的偶像，陳珊妤開心地說：「我喜歡林郁婷的女王氣勢，上場就一副都不會輸的感覺；我也喜歡吳詩儀在場上的打法、技巧與爆發力兼具，她們都是我很喜歡的選手。」

雖然練拳時間不長，又不是科班出身，但陳珊妤心中還有個更大的夢想，就是要拚國手資格。陳珊妤堅定表示，「我預計在今年底的總統盃就會改參加54公斤級，最終目標就是力拚51公斤級的國手資格。」

科大

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