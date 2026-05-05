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全障運新北開幕畢書盡、周蕙開唱 即起至10日登記抽籤索票

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
115年全國身心障礙國民運動會，23日開幕典禮演出卡司有人氣歌手畢書盡。記者葉德正／攝影
115年全國身心障礙國民運動會，23日開幕典禮演出卡司有人氣歌手畢書盡。記者葉德正／攝影

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，新北市府今天公布23日開幕典禮演出卡司，除有人氣歌手畢書盡，還有美聲天后周蕙、新生代人氣唱作團體U:NUS、人氣女團GENBLUE幻藍小熊，整體節目設計也將融合運動元素與共融理念。體育局指出，民眾入場將採「線上登記、抽籤入場」方式，一律採「伊貝特報名網」開放線上登記，登記時間自5日13時起至10日18時止

新北市體育局今天舉行記者會，公布23日開幕典禮演出卡司與索票方式，副市長劉和然邀請全民踴躍參與開幕典禮，一同見證這場融合運動與共融精神的重要盛會。

劉和然表示，全障運不僅是一場運動競技賽事，更是一場展現城市溫度與多元共融的重要盛會，今年開幕典禮結合表演藝術與音樂能量，期盼透過精彩演出，讓更多民眾看見身障運動員的努力與價值。他強調，新北市希望透過精彩開幕表演，讓運動平權的理念走入城市，凝聚全民支持力量，一起為選手加油喝采。

體育局表示，本次記者會除揭曉開幕亮點外，也同步說明整體活動規劃，透過多元表演形式結合賽會精神，打造兼具感動與活力的開幕典禮。

本屆開幕典禮卡司陣容堅強，邀集多組藝人共同演出，其中最受矚目的是由人氣歌手畢書盡擔綱演出，還有美聲天后周蕙、新生代人氣唱作團體U:NUS、人氣女團幻藍小熊GENBLUE等知名藝人輪番登場，結合舞台視覺呈現，打造充滿感動與力量的開場演出。

開幕典禮「無礙逐光初心閃耀群星夜」民眾入場將採「線上登記、抽籤入場」方式，一律採「伊貝特報名網」開放線上登記https://bao-ming.com/eb/content/7015。登記時間自5日13時起至10日18時止，後續抽籤可入場民眾為3500名。

抽籤結果預計於15日以電子郵件通知，並依指示下載入場QR Code，開幕典禮當日16時20分憑電子票券QR Code掃碼驗證入場，每QR碼限一人使用。

新北 周蕙 畢書盡

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