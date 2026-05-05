全大運／哥哥冥誕奪生涯首金後落淚 郭怡萱：想幫他拿到冠軍

115年全國大專校院運動會拳擊賽事今天舉行最後一天賽程，清華大學郭怡萱在女子51公斤級賽事以4：1擊敗北市大劉宇珊，奪下全大運生涯首面金牌，賽後一度激動落淚並透露，今天正好是已逝哥哥的冥誕，自己因為哥哥開始接觸拳擊，一直很希望能夠為他奪下冠軍，並在今天做到了。

去年與全大運金牌擦身而過的郭怡萱，今年挾帶著亞錦賽銅牌的光環再度站上全大運舞台，並且一路過關斬將，今天金牌戰面對老對手劉宇珊，郭怡萱在第一回合打完就取得4：1領先，第二回合更是獲得5：0的壓倒性優勢，最終也以4：1勝出，拿下大學3年來首面全大運金牌。

儘管首金入袋，但郭怡萱賽後情緒激動哭成淚人兒，她說：「今天是我哥哥的生日（冥誕），他已經過世了，我會打拳擊都是因為他，前兩年我對自己表現很失望，一直沒有拿到第一，即使準備很好，但結果都不是自己想要的。所以今天就有比較激動一點，因為真的想要幫哥哥奪下冠軍。」

在日前亞錦賽奪下銅牌後，郭怡萱就不斷針對體力和肌力進行加強，這次也展現不錯的成果，讓她能在第三回合的賽事中仍能與對手拚搏，「這次比賽前其實還是有一點壓力，畢竟前兩次都失利，對於全大運其實是有一點恐懼的感覺，但這次一場比一場更有自信，這次我們有8位隊友一起晉級決賽，能跟他們一起來到決賽舞台也讓我更有自信。」