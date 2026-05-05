網球／金恩盃名單沒謝淑薇 詹詠然閃辭教練

中華民國網球協會昨天在官網公告2026年金恩盃亞大區二級代表隊名單，中華隊將由退役女將詹詠然擔任教練，帶領選手梁恩碩、楊亞依、萬奕彣、卓宜萱和卓宜岑出征，但「一姊」謝淑薇今天凌晨透過社群表示沒收到任何諮詢，今天早上詹詠然直接宣布辭掉教練一職。

金恩盃原名聯邦盃，是世界最高層級的女子網球團體賽事，也攸關奧運參賽資格，選手要達到一定出賽次數才能取得奧運參賽資格。

中華隊此次名單出爐，謝淑薇在社群發難，指金恩盃這次在個人最愛的吉隆坡舉行，但「沒有收到任何網協諮詢參賽的信件怎麼辦？！」，她還明確寫出「下一屆奧運在召喚我了」，表達參加2028年洛杉磯奧運意願。

謝淑薇也透露，已發函網協，將靜待回覆。

成為教練的詹詠然早上發出長文說明始末，她表示接到職務意願時，收到的消息是世界排名前三的謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺因溫網時間太近不會參賽，且金恩盃並無支薪，但考量不夠周全，決定請辭。

金恩盃教練一職說明：

當接到這個職務意願時，所收到的消息是前三名的雙打選手都不會參加，所得到的原因是離溫網太靠近。

同時因為截至我收到訊息的時間為教練報名截止三天前也就是4/7，當時我收到的消息是目前沒有任何教練報名，所以教練的位置是從缺的。

在經過兩天的考慮之後，基於想協助年輕一代選手，才決定截止日期4/10前一天4/9報名教練。

報名之後一直到週三4/29下午3:00開的選訓會議，前半段還在決定教練人選，一切尚未確認，3:24收到通知直接以教練身分進入會議。

根據遴選辦法內容：

（1）三名代表隊選手由報名截止日前一個月全國單打排名前三者為代表隊優先名單。

（2） 二名代表隊選手可由該年度代表隊教練提名徵召，並經本會選訓會議通過。

（3） 如無徵召，則依照全國單打排名依序產出，單打排名相同時，以年紀輕者為優先。

根據以上辦法，我只有提出兩位選手的權限。

在會議中，我有表達我所收到的消息是前三名雙打選手都不會參加，當時沒有任何選訓委員或與會成員提出意見或反駁我所得知的資訊，同時我認為雙打對於中華隊的出賽決勝點是相當重要的角色，所以徵召兩位目前排名第五第六的女雙選手卓宜萱、卓宜岑，因為排名第四的選手梁恩碩已經以單打的身分入選。

而在第一次收到職務意願徵詢過程當中，了解到金恩盃的教練是沒有支薪的，但如同上面所提到的，我想要去傳承以及協助年輕一代的選手，同時沒有其他教練報名的情況下，才決定報名教練一職。

於此同時我將請辭金恩盃教練一職，謝謝曾經肯定我的人與鼓勵我擔任教練職位的人們，是我還沒有準備好，能力不足及考量不夠周全，我將持續充實與進修自我不足之處。

詹詠然