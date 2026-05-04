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全大運／三級跳遠六連霸 李允辰亞運達標差一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李允辰全大運完成三級跳遠六連霸。圖／全大運辦公室提供
李允辰全大運完成三級跳遠六連霸。圖／全大運辦公室提供

我國三級跳遠好手李允辰代表國立體大出戰115年中央全大運，今天在公開男生組三級跳遠決賽以16公尺34奪金完成六連霸，距離名古屋亞運達標，就差一口氣。

李允辰在2022杭州亞運以16公尺17，獲得第六名，對於9月即將到來的名古屋亞運，他也同樣渴望，期待能再度登上亞洲殿堂締造更好的成績，「你去過一屆，肯定會想再去下一屆。」

亞運參賽標準16公尺45，李允辰表示一開始看會覺得很遙遠，當跳過16公尺30後，就只差一口氣，回去將把助跑問題修正，結合好的起跳，相信達標指日可待。

儘管今天賽前練習狀況沒到百分百，但李允辰快速調整，在前三跳跳出15公尺91、15公尺74、15公尺92，第四跳更是達到16公尺34，有望挑戰亞運達標16公尺45，可惜最後兩跳以失敗作收。

李允辰表示，今天在跳的部分發揮的很不錯，也修正了上週在日本比賽，往前水平速度不足的缺點，但在跳出16公尺34後，最後兩跳太亢奮，導致前段助跑節奏亂掉，沒能再將成績推進。

2024年李允辰首度前往福建福州移地訓練，新的環境、經驗讓他獲益良多。本季在一月再度前往福州，過年短暫回來之後，從二月到四月皆留在福建福州訓練，這次最大的收穫是在對技術和身體的敏銳度都更上一層樓。

「我現在非常知道自己現在該做什麼，熱身、技術，不管哪個環節出狀況都可以馬上知道，這是我不要的東西，連教練蔡易達都有感覺到我的進步。」李允辰說。

帶著新的成長，李允辰持續挑戰亞運門票，後續還有三場賽事，先前往中國參加第一屆亞洲跳部錦標賽，後續還有2026年新北國際田徑公開賽與香港的賽事，力求早日達標。

李允辰全大運完成三級跳遠六連霸。圖／全大運辦公室提供
李允辰全大運完成三級跳遠六連霸。圖／全大運辦公室提供

李允辰全大運完成三級跳遠六連霸。圖／全大運辦公室提供
李允辰全大運完成三級跳遠六連霸。圖／全大運辦公室提供

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