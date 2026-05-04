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全大運／美國移訓返台卡關 江靜緣「2.0」再等等

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
江靜緣115年中央全大運出賽。圖／全大運辦公室提供
江靜緣115年中央全大運出賽。圖／全大運辦公室提供

剛結束美國移地訓練返台的女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天在115年全國大專校院運動會狀況不盡理想，最終擲出15公尺93，不敵剛在亞洲沙灘運動會拿下銅牌的隊友吳慈恩，拿下一面銀牌，擲出16公尺22的吳慈恩則完成個人全大運三連霸。

江靜緣是我國女子鉛球全國紀錄保持人，她在去年表現精彩，先在靜岡田徑賽擲出17公尺83打破高懸11年的全國紀錄，又在雲林全運會一擲18公尺08再寫新猷，已經確定達亞運參賽標準的她，今年三月到美國移地訓練，希望能精進表現。

「剛從美國回來，學了很多東西，我很想把它做好，可是就有點想太多。」江靜緣急著將學習到的技術運用出來，追求每一步都要完美，卻因為想太多，反而收到反效果，她說：「在美國參加三場比賽，教練也覺得我想太多。」

江靜緣努力吸收來自美國教練的技術指導，儘管有些卡關，但她感覺到自己有越來越好，也期許自己要做好心理建設，她說：「不要這麼吹毛求疵，就一步一步來，慢慢地調整，也算是在找回一點自己的信心。」

除了學習新技術，江靜緣的左手肩膀也有些不舒服，讓她在做投擲動作時有些不順利，導致她狀況不甚理想，她坦言有些顧慮，也影響技術修正。

「要變成江靜緣2.0，我還需要取得平衡，把美國教練的指導，跟我原本會的，我需要做成一套屬於我自己的東西。」江靜緣期待之後能再度前往美國移地訓練，繼續向教練多學習，更希望自己能領悟更多，能越來越好去迎接名古屋亞運。

江靜緣115年中央全大運出賽。圖／全大運辦公室提供
江靜緣115年中央全大運出賽。圖／全大運辦公室提供

江靜緣115年中央全大運出賽。圖／全大運辦公室提供
江靜緣115年中央全大運出賽。圖／全大運辦公室提供

美國 全運會 亞運

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