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全大運／200蝶六連霸 王冠閎瞄準亞運獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王冠閎公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，完成6連霸。圖／全大運辦公室提供
王冠閎公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，完成6連霸。圖／全大運辦公室提供

「台灣蝶王」王冠閎今天在主項200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，100公尺蝶式和200公尺蝶式都完成六連霸，今年目標就是再登亞運頒獎台。

王冠閎115年中央全大運以台灣師大碩士班一年級身分參賽，作為研究生的第一年，又適逢亞運年，王冠閎期許場內外都拿出最佳表現，也藉由研究的課題「九宮格思考法在菁英游泳運動員訓練之應用」來幫助自己，一步一步鎖定目標。

「真的很謝謝台師大的老師跟同學，這一年研究所觀念和時間管理，對我的訓練產生滿大影響，因為要上課，又要訓練，還有作業要做，這部分考驗我在訓練跟教練間的協調，還有跟學校老師的協調，以及人際關係的部分。」王冠閎目前就讀台師大運動休閒與餐旅管理研究所，他覺得碩士班和學士班截然不同，「完全算新的環境，認識新的人，這些都幫助我邏輯思考變得更清楚更清晰。」

24歲王冠閎指出，班上許多新同學，不全然都是體育相關或運動員，很多來自不同領域，「但他們的學科跟處理事情的態度跟心態，我覺得是值得我去學習，他們都非常認真，對我的影響也反映在我的訓練上。」

像目前研究的九宮格思考，應用在運動員身上，間接挹注平時訓練，王冠閎說：「我設定目標就是亞運奪牌，然後分八個面向，去討論說怎麼樣可以讓成績更進步，讓團隊教練、物理治療師、營養師，更細項的條列式分析，點出我缺少什麼，在比賽上幫助非常大。」

王冠閎的教練黃智勇指出，今天的設定就是盼望一場比一場進步，「雖然原本想說可不可以游到1分55，最後差一點，那他這場配速也比預期來得好，整體表現其實不錯，」

黃智勇覺得接下來四、五個月是名古屋亞運的關鍵調整期，「我們目標就是一次比一次好，當然他上屆亞運奪牌，大家對他期待很高，那冠閎從高中就是很優秀的明星選手，兩屆、奧運、亞運跟世大運，這是壓力也是助力，那到頭來還是跟自己挑戰，一步一步向前邁進。」

頒獎典禮時，王冠閎特別邀請團隊上前共享榮耀，他說：「我們整個團隊不只教練，還有營養師、訓練師跟物理治療師等等，我們團隊配合很順利，他們也一直支持我，不管訓練、比賽還是比賽結束後，所以我希望跟他們一塊，有一些正面的回饋，相信對團隊是很正向的幫助。」

王冠閎公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，完成6連霸。圖／全大運辦公室提供
王冠閎公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，完成6連霸。圖／全大運辦公室提供

王冠閎公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，完成6連霸。圖／全大運辦公室提供
王冠閎公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，完成6連霸。圖／全大運辦公室提供

台師大 全大運 王冠閎

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