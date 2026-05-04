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全大運／林翊凱跑出歷年第二傑 目標突破陳奎儒全國紀錄
國立體大林翊凱在115年中央全大運公開男生組田徑110公尺跨欄決賽飆出13秒56，刷新個人最佳，並跑進歷年第二傑，林翊凱說：「目標就是突破學長的全國紀錄，我的野心比較大一點。」
賽前林翊凱積極跟教練王國慧以及學長陳奎儒討論，如何改善技術跟心態，才能更完整的發揮自己的實力，在比賽跑出個人最佳，他說：「學長給我心態上的建議，這幾場比賽下來，我的身體累了，常常（技術）會做不出來，會有點小放棄，學長就會提醒我說，不要想太多。」
林翊凱在本屆全大運公開男生組田徑110公尺跨欄預賽先跑出13秒68，決賽再飆出13秒56完成二連霸，同時擠下楊尉廷的13秒57，躍升至歷年第二傑，他不會特別去想說自己是歷年第幾傑，就是盡量去突破最佳成績，盡量靠近學長陳奎儒的成績，目標就是突破他。
挑戰全國紀錄非一蹴可幾，林翊凱表示，現在就是一步一步去接近目標，踏實的比好每一場比賽，能越快達成當然越好，但還是要腳踏實地，把現在的自己做到最完美。
林翊凱下禮拜將前往日本參加木南道孝紀念田徑賽，隨後出戰2026年新北國際田徑公開賽，再馬不停蹄飛往香港，「之後就會一直飛出國找高等級的賽事刺激自己，提升比賽經驗。」
對於即將到來的名古屋亞運，林翊凱期待持續突破自己的最佳成績，並放眼前8名。他表示照現況來看，亞洲的各國好手都很厲害，甚至比全國紀錄還快很多，但他還是懷抱夢想，希望能挑戰頒獎台。
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