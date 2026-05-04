全大運／田徑男子百公尺摘金 陳玟溥嘆：我是不是過譽了

台灣男子田徑好手陳玟溥，今天在115年全大運100公尺決賽，以10秒35摘金，不過依舊沒能達到亞運參賽標準；過去半年來，他給自己太大壓力，甚至感嘆說：「我是不是過譽了。」

身高187公分、26歲的陳玟溥，有著出色的身體條件，去年全運會在超風速的情況下飆出9秒95的成績，儘管不列入紀錄，但當時技術人員換算，如果合乎風速標準下，很有機會打破全國紀錄（10秒11）。

從那之後，陳玟溥也成為媒體焦點，出賽時也都會有小選手求合照，今年2月的室內田徑賽，陳玟溥也打破60公尺全國紀錄鍍銀，這些因素，也讓他對自己要求越來越高。

只不過半年的時間，陳玟溥的成績並未明顯突破，甚至連名古屋亞運參賽標準的10秒18都還沒達到。

陳玟溥今天接受中央社記者訪問時顯得有些沮喪，「最近訓練的狀態都不太好，有點受挫，跑感也一直抓不回來，有時候還會想說我是不是過譽了？」

他提到，也不是有什麼太大壓力，但就是很容易心煩意亂，然後心態快炸裂了，「也不知道從什麼時候開始的，不過確實成績一直跑不出來，會讓我越練越煩躁。」

陳玟溥也透露，自己並不想去尋求心理諮商，「我的家人就是我最好的陪伴，有時候也會跟女友出去走走放鬆心情，或者看幾部電影轉換心境。」

依照原本計畫，陳玟溥本週末要參加日本大阪的賽事，但他現在想要重新考慮，是不是該讓自己放空一下。

陳玟溥說：「反正現在心態這麼不舒服，加上喀腰肌也有點傷，或許會選擇休息，好好準備6月初的新北國際田徑公開賽，希望到時候跟著學長楊俊瀚跑，就可以有所突破。」