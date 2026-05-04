全大運／江靜緣還在吸收新技術 鉛球奪銀成績不滿意

台灣女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣今天在115年全大運決賽帶傷上場，最終以15公尺93的成績獲得銀牌，她表示，去美國回來後還在吸收新技術，這個成績確實不滿意。

年僅19歲、就讀國體大的江靜緣，去年迎來大爆發，先在5月靜岡田徑賽締造新的女子鉛球全國紀錄，隨後又在亞錦賽奪銅，並在10月全運會上，再度以18公尺08改寫全國紀錄摘金，也成為台灣首名擲過18公尺的女子鉛球選手。

沒想到，江靜緣去年底意外在訓練時弄傷左肩膀，接著帶傷訓練、參賽，隨後在今年3月1日赴美國移地訓練，一直到4月下旬才返台。

今天江靜緣在全國大專校院運動會女子鉛球決賽，6次試擲僅成功2次，以第5次的15公尺93獲得銀牌；就讀國體大的吳慈恩則以16公尺22摘金。

江靜緣接受媒體訪問時表示，在美國移訓時參加了3場比賽，「美國的教練給了我很多資訊和新的技術，確實也還在消化當中，也得跟呂景義教練討論，看看怎樣可以找到最適合我的方式。」

江靜緣提到，在美國的移訓滿有趣的，「也可能我一直都只有一個教練在教，所以突然就覺得很有新鮮感；美國的教練不太重視重訓，反而很在意技術細節，完全是不同感覺。」

至於肩傷，江靜緣透露，已經不太影響自己的動作了，接下來希望能在新北國際田徑公開賽拿出好成績。