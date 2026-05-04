全大運／腳上疤痕是變強原因 張博雅100公尺跨欄4連霸

首次以研究生的身分參加全大運，國立體大「跨欄甜心」張博雅不負眾望衛冕公開女子組100公尺跨欄金牌，決賽跑出13秒12締造4連霸，但她仍覺得稍微不滿意，「上周看日本織田幹雄記念國際田徑公開賽，第1名是13秒08，所以今天本來希望也跑到0字頭，現在看起來還是有落差。」

積極備戰9月名古屋亞運的張博雅今年開季狀態甚佳，先是揚名國際賽場，在亞洲室內田徑錦標賽和中國陝西室內大獎賽參戰60公尺跨欄，雙雙摘金而且打破全國紀錄，接著回歸室外賽100公尺跨欄也保持火燙，3月底的全國大專校院田徑公開賽，和上周日本大學田徑公開賽皆登上頒獎台頂點。

因為剛從日本回國，張博雅表示全大運先專注把速度和節奏做好，銜接好下周的日本大阪木南道孝田徑賽，再迎接6月新北國際田徑公開賽的衝刺期，「下周和國外好手一起在場上較勁，看能不能大幅度提升今年賽季室外欄架的表現，希望趕在上半年跑進13秒內，對備戰亞運來說會比較好。」

全大運對張博雅來說是別具意義的舞台，當初曾因高中摔欄昏迷而對欄架產生恐懼的她，就是在3年前全大運重返跨欄賽事，沒想到隨即以13秒33封后，讓她逐漸找回信心，一點一滴累積成當今台灣女子跨欄的代表人物。

現在張博雅不只稱霸全大運，更早將目光放在亞洲區的頒獎台，「所以我更要克服欄架陰影，想到還有遠大的目標在，戰勝恐懼這件事就變得很值得，我相信所有欄架選手都是一樣的。」

堅信「只要想要就一定能做到」，張博雅透露自己平時練習到很累難免會稍微抱怨，但天生個性並非容易放棄的人，「因為我還沒看到自己的極限在哪，為了想要達成的目標和夢想，會一直堅持下去。」她表示身為欄架選手，腳上有很多碰撞留下的疤痕，「雖然身為女生難免愛漂亮，但這些疤是我變強的原因。」

出色成績再加上出眾面貌，讓張博雅累積一定的知名度和人氣，如何看待運動明星的光環？她笑著說：「很感謝支持我的人，負面的我基本上不會去看，因為不想被影響表現，所以好的評價就接受、不好的就忽略，把重心放在自己身上。」