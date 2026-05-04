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全大運／男子110公尺跨欄摘金史上次佳 國體林翊凱盼闖亞運決賽

中央社／ 桃園4日電
國立體大林翊凱。圖中央社提供
國立體大林翊凱。圖中央社提供

就讀國立體大的林翊凱，今天在115年全大運男子110公尺跨欄決賽，以打破個人最佳的13秒56摘金；這個成績，也是台灣史上歷年第2佳，僅次於全國紀錄的13秒34。

今天全大運男子110公尺跨欄起跑後，林翊凱與高雄師大謝元愷不相上下，直到最後2個欄架才稍稍拉開差距，順利以個人最佳成績摘金，第2名的謝元愷跑出13秒74。

林翊凱接受中央社記者訪問時表示，其實，這個成績沒有很意外，練習時就有13秒50成績，所以賽前雖有些焦慮，但目標就是希望可以打破個人最佳，很開心自己有做到。

林翊凱已經多次達到名古屋參賽標準，目前維持幾乎每週一場節奏來以賽代訓，「最近況狀真的不錯，希望可維持到下半年，看看能不能穩定在比賽時跑進13秒50。」

男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，就是林翊凱的學長，2人平時練習時就會互相交流；林翊凱指出，「學長都會在旁邊看，適時給我意見和信心，有時候都覺得，全國紀錄保持人在陪我練習，感覺非常夢幻，希望能學多少是多少。」

談到下半年目標，林翊凱堅定指出，亞運就是希望可以闖進決賽，要站上頒獎台可能還需一點時間努力，「除此之外，8月開始也是世界田徑錦標賽的積分計算期，我希望也能有這個機會去參加世錦賽圓夢。」

全大運 中央社 亞運 籃球

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