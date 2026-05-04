亞沙運／亞運前哨戰 中華代表團1銀4銅凱旋

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會於4月30日晚間圓滿落幕，中華代表團於今天舉行返國餐會，運動部政務次長黃啟煌與代表團團長蔡家福共同出席並致詞，除了勉勵選手再接再厲，高度肯定後勤團隊的辛勞，也期許為即將到來的下個國際賽事共同努力。

中華代表團在本屆賽事共奪得1銀4銅的佳績，銀牌由男子跳高選手葉柏廷奪下，銅牌則包含女子鉛球吳慈恩、水陸兩項潘子易，以及在12人制100公尺與200公尺項目中表現優異的男子龍舟隊。龍舟隊成員包括吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖以及芦宏昌，展現出強大的團隊競技實力。

團長也是中華奧會主席蔡家福致詞時強調，所有代表團成員的努力都值得肯定，選手們在賽場上展現出不容忽視的拚戰精神。蔡家福特別感謝運動部、國訓中心、運科中心、陸委會及海基會等單位的全力支持與專業指導，如新Nu Skin、台灣大哥大及ZIV運動太陽眼鏡等中華奧會合作夥伴的鼎力相助。此外，也要感謝各參賽運動協會的通力配合，以及醫療團隊在賽事期間提供的即時支援與照護，使本次任務得以圓滿完成。

此次亞沙運被視為備戰名古屋亞運的重要前哨站，包含三對三籃球、田徑、運動攀登等項目，透過本次賽會進行實戰調整，相關表現將作為未來訓練與再出發的重要參考依據。

跳高奪銀的葉柏廷（右）代表致贈賽會吉祥物給運動部次長黃啟煌。圖／中華奧會提供