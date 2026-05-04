全大運／田徑「跨欄甜心」張博雅 女子百公尺跨欄輕鬆摘金

115年全大運今天在田徑場進行的女子100公尺跨欄決賽，代表國體大出賽的台灣「跨欄甜心」張博雅，跑出13秒12的成績輕鬆摘金；她表示，雖然開心但距離目標還是有些差距。

張博雅今年上半年狀態調整得相當出色，兩度在室內賽60公尺跨欄打破全國紀錄，今天的全大運決賽，是她今年在室外100公尺跨欄的第3場賽事。

起跑後張博雅就邁開穩定的步伐，到第3個欄架就已經拉開差距，最終以13秒12的成績率先衝線，銀牌為鍾兆貞的13秒78，銅牌則是易柏安的13秒87。

張博雅在接受中央社訪問時表示，原本跟教練王國慧設定的目標是希望可以跑進13秒10內，所以還是有一些些差距，可能要回去看影片和教練討論，才知道問題出在哪裡。

張博雅表示，最近比賽有點多，所以也沒有特地為全大運作什麼調整，幾乎都是以賽代訓，下週又要去大阪參加木南道孝田徑賽，也是一場強度很高的賽事，希望可以在刺激下可以跑進13秒內。

她強調，今年上半年確實狀態蠻好的，「現在就是看如何把這樣的狀況維持到下半年，畢竟今年的名古屋亞運才是最重要的比賽，可能也要習慣如何在身體疲憊下還能維持住成績」。名古屋亞運舉辦日期為9月19日至10月4日。

笑容甜美的張博雅，最近也成了田徑場上的人氣后，比完賽總有人搶著合照，她笑說：「很感謝大家更關心田徑，希望自己能多些好表現，讓更多人進而關注台灣選手表現。」