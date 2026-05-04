賽車／周雋庭奪利曼歐洲系列賽冠軍 自稱台灣第一人

台灣賽車好手周雋庭，今天拿下利曼歐洲系列賽分站冠軍，成為台灣史上第1人。

周雋庭拿下的利曼歐洲系列賽分站冠軍，就是從利曼24小時耐力賽分支出來的錦標賽，另外還有美國利曼系列賽、日本利曼系列賽（已停辦）。

利曼24小時耐力賽（24 Heures du Mans）是一場每年夏天都會在法國巴黎西南200公里的小城利曼舉行的原型賽車與房車耐力賽，自1923年首次舉辦，是世界上還持續舉辦的汽車耐力賽事中歷史最悠久者。

周雋庭因為爸爸的關係，從5歲開始接觸卡丁車，10歲開始接觸賽車，曾期許自己能成為一名職業賽車手，在國際賽場上幫台灣發光。