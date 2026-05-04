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桌球世團賽／林昀儒領軍 台灣男團預賽最終戰扳倒德國

中央社／ 台北4日電
林昀儒領軍台灣男團在最終戰3比1擊敗德國。 新華社
林昀儒領軍台灣男團在最終戰3比1擊敗德國。 新華社

ITTF世界桌球團體賽今天結束第1等級預賽，台灣男團在最終戰面對德國，靠林昀儒領軍下，以3比1過關；至於女團最終戰則以1比3敗給羅馬尼亞

在英國倫敦舉行的國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽，台灣男團派出林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家；女團則是鄭怡靜、葉伊恬、彭郁涵、陳思羽、吳映萱。

由於台灣男、女團都屬於第1等級的8支球隊，因此都能晉級32強淘汰賽，預賽成績只會影響淘汰賽時的種子排名。

經過3場預賽洗禮，台灣男團、女團戰績同為1勝2敗，進入32強後男團首戰塞爾維亞，女團則對上波多黎各。

台灣男團今天在預賽最終戰對上德國，首點由馮翊新對上杜達（Benedikt Duda），以9比11、9比11、1比11落敗。

第2場台灣推出一哥林昀儒首度在預賽出場，對上世界第10的邱黨，結果林昀儒毫無懸念，以11比5、11比8、11比8過關，替台灣首開紀錄。

在林昀儒的帶動下，第3點由18歲小將郭冠宏，上演「輸2贏3」的戲碼，擊敗德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska）；第4點再由馮翊新復仇，大戰5局以3比2擊敗邱黨，3人聯手替台灣男團搶下預賽唯一1勝。

至於台灣女團在預賽最終戰，仍由3名平均17歲的小將登場，只可惜除了首點彭郁涵以3比1擊敗斯佐科斯（Bernadette Szocs）外，後3點都不敵對手吞敗。

德國 郭冠宏 羅馬尼亞

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