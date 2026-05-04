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網球／世界名將持續不滿大滿貫待遇 致函法網抗議獎金不足

中央社／ 綜合外電報導
網球選手與大滿貫賽事之間的待遇爭議自去年起延燒，包括辛納和莎芭蓮卡在內的世界名將，聯名致函法國網球公開賽主辦單位，對2026年的獎金分配與福利措施「深感失望」。 美聯社
網球選手與大滿貫賽事之間的待遇爭議自去年起延燒，包括辛納和莎芭蓮卡在內的世界名將，聯名致函法國網球公開賽主辦單位，對2026年的獎金分配與福利措施「深感失望」。 美聯社

網球選手與大滿貫賽事之間的待遇爭議自去年起延燒，包括辛納（Jannik Sinner）和莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在內的世界名將，聯名致函法國網球公開賽主辦單位，對2026年的獎金分配與福利措施「深感失望」。

法新社報導，幾乎所有頂尖網球選手去年都曾聯署2封信函，要求4大滿貫賽事主辦單位提高獎金、設立球員基金改善退休與產假問題，並要求在影響球員的決策中取得參與權。

這2封信函設定的目標是爭取22%賽事營收分配，以便與世界職業網球協會（ATP）及國際女子網球協會（WTA）共同舉辦的9項1000積分等級巡迴賽事看齊。

包括球王辛納、球后莎芭蓮卡等名將在聲明中表示，法網4月16日宣布獎金調漲9.5%，調整幅度不足。

聲明指出，去年法網營收達3億9500萬歐元，年增14%。然而，總獎金僅增加5.4%，使球員分配占總營收比，降至14.3%。

聲明估計，今年賽事收入將突破4億歐元，球員所得占比仍將低於15%。

信函中同時批評，法網對球員提出的其他訴求視而不見。「法網的宣布完全無助於解決球員過去一年來持續、合理提出的結構性問題。」

「球員福利方面毫無進展，大滿貫賽事的球員諮詢正式機制，也無下文。」

雖然去年聯署信函的球員名單並未公布，但3月的第1封信函副本顯示，排名前11的女子球員中有10人聯署。

「如果大滿貫願意跟我們對話，那當然再好不過，因為本來就該如此，我真的不明白為什麼沒有更多公開溝通」，斯威雅蒂（Iga Swiatek）去年11月在WTA年終總決賽（WTA Finals）時表示。

男子方面，辛納、約克維奇（Novak Djokovic）、茲韋列夫（Alexander Zverev）和阿爾卡拉斯（CarlosAlcaraz）均在聯署之列，但據報導，約克維奇並未簽署後來在夏天所發出的第2封信函。

球員發言人表示，約克維奇這次同樣未簽署最新的聯名信。

去年3月，由約克維奇於2021年創立的職業網球員協會（Professional Tennis Players'Association，PTPA），向幾乎所有其他網球組織提起一連串訴訟。

「職業網球員協會」在對美國公開賽主辦單位提起的訴訟中指出，「2024年，美網靠販售單一特調雞尾酒就進帳1280萬美元，金額超過男女單打冠軍的獎金總和。」

這款名為蜜露冰酒（Honey Deuce）的特色調酒，在去年賽事期間每杯售價23美元。

約克維奇今年1月已宣布脫離「職業網球員協會」。

法國 退休 法網

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