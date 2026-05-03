全大運／走出氯中毒低潮 傅堃銘游泳3連霸達標亞運

拋開年初的不順，臺灣體大泳將傅堃銘今天在115年中央全大運游泳公開男子200公尺混合式以2分02秒12奪金完成三連霸，同時再度達標名古屋亞運。備戰期的改變收到成效，他也瞄準接力賽的代表資格，期待成績持續進步。

傅堃銘年初遭遇氯中毒，他表示，因為身體較為敏感，只要多一點氯就會容易咳嗽和發癢，導致訓練狀況也是斷斷續續。他三月在新加坡公開賽200公尺混合式游出2分04秒04，這一個半月做了許多細微的調整，特別是在潛水和後段加速，幫助他能夠在全大運進步到2分02秒12，雖然還不是個人最佳，但能慢慢找回狀態，他仍十分開心。

除了技術上有所調整，傅堃銘在心態上變得更加穩定，體力分配也再更仔細一點，不會浪費過多體力，他過去會把目標設定在贏過某個人，現在則會放在自己的秒數上。專注做好自己，他也因此更了解自己的長處跟短處，慢慢地將成績提升。

傅堃銘昨日先在200公尺仰式奪銀，今天200公尺混合式奪金後，與隊友王學冠／賴志豪／游峻明幫助臺灣體大在自由式800公尺接力以7分48秒75接力奪銀，亞運接力代表資格也是他的下一個目標。

後續除了個人200公尺混合式亞運資格外，傅堃銘也希望能取得自由式接力的代表資格，他表示，目前自己在自由式在100公尺、200公尺的分段成績，還無法穩定在培訓隊前四名，所以希望能把秒數再提升，目標收下代表權，他也會持續加強蛙式，以提升混合式的成績。