全大運／暌違8年舉辦電競 亞運國手陳又綱躬逢其盛收銀

全大運暌違8年舉辦電子競技項目，取得名古屋亞運國手資格的世新大學新鮮人陳又綱也來躬逢其盛，參加快打旋風6賽事的他，首戰就意外落入敗部，接著過關斬將一步步殺回冠軍戰，最後卻在聽牌情況下遭逆轉，以2：3惜敗給政治大學高歆彥收到銀牌，賽後苦笑承認成績不如預期。

「比賽中有一點太急躁，希望之後可以調整好節奏，打出平常訓練內容。」陳又綱坦言冠軍戰一下子就用3：0逼出殊死戰，順利過頭讓他後續打得有些放鬆，結果落入對方的反制當中，「他是我蠻好的朋友，也掌握到我一些壞習慣，今天自己打得太奔放，沒有做好資源管理，太早把大招用完了。」

大一的「Ugang」陳又綱是台灣近期崛起的電競新星，高中時就在亞洲青年運動會拿下第4名，今年初先是稱霸大專智能運動會，隨後又在亞運國手選拔賽擊敗了自己教練、杭州亞運銅牌得主「石油王」林立偉，完成3年前就設下的夢想，「上屆亞運我也有報名選拔賽，一下子就淘汰了，那時候跟其他選手程度落差很大，這一次知道現在在國內都打不錯，就覺得有機會。」

陳又綱透露自己的電競啟蒙其實不算早，國小時在家只收看電視節目，直到國一接觸到電子遊戲，才開始「一玩成主顧」，跌入快打旋風的魅力中，「我喜歡這種一打一PK的感覺，而且不喜歡輸，一但輸了就激起繼續練的動力。」他表示如果投入的話，一天開機時間接近12小時。

從一開始的打遊戲消磨時間，到後來越打越專業變成競技選手，陳又綱回憶轉型過程非常順其自然，原本只是好玩跟著報名同好社群所舉辦的比賽，後來發現成績一路爬升，甚至收到國外賽事的邀約，才意識到自己修煉有成。

棒球迷的陳又綱雖然穿著統一獅外套來全大運，但實際上是富邦悍將球迷，支持的球員有范國宸和王念好，都屬於強棒打者類型，「因為看他們上去打就比較有期待感。」

陳又綱先前就表示想趁著亞運期間與棒球代表隊的選手合照，不過當務之急還是先專心備戰，這個月他將前往美國參加全球年度電競盛會Combo Breaker賽事，希望能趕快用2周時間調整到位，以最佳狀態出戰，並在之後一路維持高檔到9月亞運，「希望亞運可以跟2位隊友一起拿下金牌。」