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桌球／倫敦出賽傳中華女桌球員遭不當安檢 ITTF：絕不容忍
中華隊參加在倫敦舉行的ITTF世界桌球團體錦標賽，傳出有安檢人員對中華隊某女性球員不當肢體接觸。ITTF表示，選手的安全和尊嚴不容商量，已啟動調查並致力確保選手獲完整支持。
儘管英國的恐攻警戒等級升高導致安檢程序趨嚴，ITTF強調，執行安檢仍應秉持專業、適當等原則。女性球員陳述的情況「絕不能被容忍」。
國際桌球總會（ITTF）、世界桌球職業大聯盟（WTT）和賽事在地組織委員會（LOC）聯合發布聲明，對女性選手所陳述2日在場館入口安檢遭遇的不當肢體接觸深感憂慮。聲明全文未提及女性選手代表的國家地區。
聲明指出，每一位選手都應該要能在任何時間、任何空間感到安全、受尊重和保護。該名女性選手陳述的情況「絕不能被容忍」；選手的安全和尊嚴「不容商量」。
聲明提到，ITTF、WTT和LOC已和該名女性選手所代表團隊直接溝通，將致力確保選手取得完整協助和支持。相關調查已啟動，將全面調查事實細節。
英國政府近日宣布調升全國安全威脅警戒。ITTF、WTT和LOC的聯合聲明提及，各場館因此嚴加實施安檢；不過，執行安檢仍應秉持專業、手法應適當，任何損及選手福祉的行為都不會被容忍。
聲明指出，將持續致力預防類似情況再度發生。
英國過去數個月發生數起「反猶」暴力攻擊事件，包含縱火、持刀襲擊，政府於4月30日宣布將英國全境的恐怖攻擊警戒調升一級。
目前英國全境的恐攻警戒等級為「嚴峻」（severe），僅次於最高的「危急」（critical）。
英國政府表示，這意味在未來6個月內，「極有可能」（highly likely）發生恐攻事件。
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