全大運／只贏0.05分！國體大驚險寫體操女子成隊3連霸

國立體大女子體操隊今天在林宜蓁、王之媞、孫婕寧、張筠芸和王雅信聯手拿下131分，以0.05分之差擊敗國北教大，把115年中央全大運團隊金牌帶回家，也完成全大運競技體操公開女子成隊三連霸。

原本成績公布國立體大以130.8分區居第二，但教練團發現成績有出入，於是向裁判組提出詢問，教練邱意婷說：「可能是裁判在輸入分數的時候沒看清楚，所以劃成重複動作，他D分（難度分）秀出來的跟我們自己算的不同，我們也看過如果哪個分數不算也不會是這個分數，所以詢問裁判老師，剛好拿了0.2分回來。」

國體拿回0.2分後，驚險以131分、0.05分超車國北較大，驚險完成三連霸。

在學姐陳千洵畢業後，林宜蓁扛起帶領隊伍的角色，僅管自認已經做好準備，但賽前兩日適應狀況並不理想，她坦言，自己在場地適應特別慢，尤其是跳馬，這次也是到今天賽前練習才做出設定的比賽動作，她說：「我不想每次一到比賽就不行，就降難度、做安全牌。我終於沒有放過自己，也有(把動作)做出來。」最終她跳出12.45分，以排名第一進入跳馬個人決賽。

林宜蓁目前在國訓中心訓練，積極備戰六月初的名古屋亞運決選，她在過去選拔常會因為太想要選上，導致身體緊繃發揮失常，這些失利的經驗讓她在面對比賽時會害怕，腦中也不由自主得浮現過去沒做好的畫面。

經過教練和心理師的幫助，林宜蓁在心態上也有所成長，這次提前給自己做心理建設，提醒自己拿出訓練表現就好，不要提前預設結果，「重點是要像訓練一樣表現，就算沒做好，自己內心也會覺得有進步，至少不是負面想法重複失敗。」

林宜蓁在個人全能與四項單項賽事皆有進入個人決賽，雖然還沒拿過全大運個人項目的金牌，但她不將獎牌看太重，更看重自己成績有進步，「這次就是把自己（動作）的質量和分數提高就好，名次沒有關係。」