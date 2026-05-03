全大運／北市大男子體操團隊摘金 蕭佑然自認有些慚愧

台北市立大學男子競技體操成隊今天拿下115年全國大專校院運動會金牌、完成2連霸，不過擔任隊長的蕭佑然卻不好意思地說：「失誤有點多，覺得有點慚愧。」

蕭佑然是台灣鞍馬繼李智凱後的第2把好手，現年26歲的他，就讀北市大博士班，是全隊年紀最長、資歷最深的選手，自然而然得扮起老大哥的角色。

今天的全大運男子競技體操成隊賽事，蕭佑然在地板、鞍馬、吊環、雙槓、單槓、跳馬等6項全下，以身作則展現拚戰精神。

蕭佑然告訴中央社記者，畢竟是比較資深的選手，原本想說可以穩定軍心，結果自己也發生不少失誤，覺得有點慚愧，「幸好隊友都很給力，一起合作拿下這面金牌。」

蕭佑然透露，自己2週前在做核心訓練時腹部抽筋，上週回到台北又因為鼻子過敏狂打噴嚏，導致腹部抽筋，「所以今天核心肌肉的狀態確實沒有恢復得很好。」

談到接下來的賽事，蕭佑然預計亞錦賽將下場比地板、鞍馬、吊環、跳馬等4個項目，除了要幫團隊爭取分數、甚至拿牌外，也讓自己多一些單項決賽的機會。

蕭佑然表示，亞錦賽結束後就等協會公布亞運決選辦法，希望可以取得代表隊資格，在名古屋亞運替台灣添一面體操獎牌。

全大運／競技體操男子成隊 蕭佑然領軍北市大2連霸

115年全大運今天在新北市厚德國小舉行競技體操男子成隊決賽，台北市立大學在國手蕭佑然、林冠儀帶領下，以211.9分摘下金牌、完成2連霸；教練鄭焜杰透露，明年將有大挑戰。

北市大競技體操男子成隊共有國手蕭佑然、林冠儀領軍，加上邱柏巽、江禹利、劉彥甫、蕭沛然，整體實力明顯高於其他學校，儘管偶有選手失誤，但仍如願摘下今年全國大專校院運動會金牌。

鄭焜杰在接受媒體訪問時表示，這2年確實男子成隊的學校比較少，「加上我們有人數優勢，容錯率確實比較高，但明年開始，輔大跟國體都收進不錯的學生，人數也夠多，北市大要挑戰3連霸很有難度。」

鄭焜杰提到，今天每個選手都有各自的失誤，從分數來看確實表現不太理想，「但我想可能前2個月大家比賽都多，身體也比較疲勞，其他學校的國手上場也都有狀況。」

鄭焜杰也提到子弟兵蕭佑然，認為蕭佑然擔任隊長，對於全隊起了很大的作用。

鄭焜杰表示，「佑然從學弟變成學長，又變成現在全隊最資深的，在比賽時確實發揮滿大的作用，可以提醒學弟們該注意的地方。他今天也下場比了6項，原本很擔心他體能會比不完，沒想到還是順利完成了。」

北市大校長邱英浩表示，男子體操連續2年拿下成隊金牌確實不容易，「我們的後勤支援也都做得很棒，尤其是運科這一塊，給了選手很大幫助，明年輪到北市大承辦全大運，希望可以繼續衛冕金牌。」