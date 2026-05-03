田徑／楊俊瀚預賽跑第1 調整狀態退出靜岡百米決賽

在日本舉行的第41屆靜岡國際陸上田徑賽，「台灣最速男」楊俊瀚今天在預賽飆出全場最快的10秒24，不過他到決賽決定退賽調整身體狀態，準備接下來連續2週高強度賽事。

台灣男子100公尺全國紀錄保持人楊俊瀚在今年4月18日於美國的賽事，順利跑出平全國紀錄的10秒11成績達標名古屋亞運，他在4月30日返台，昨天就前往日本參加靜岡國際陸上田徑賽。

還在調整時差的楊俊瀚，預賽就跑出3組最佳的10秒24，順利晉級決賽，但後續在身體及賽程考量下，決定退出決賽。

楊俊瀚透過經紀人告訴中央社記者，現在身體還有一些時差反應，所以這場比賽就當作調整，預賽跑出這樣的成績還算可以，接下來就是好好備戰後2週的賽事。

根據楊俊瀚規劃，下週將赴大阪參加木南道孝田徑賽，接著轉往東京參加黃金標籤等級的東京田徑賽，對他來說，等於是連續3週的考驗。

楊俊瀚透露，接下來就是全力備戰名古屋亞運，盡量能以賽代訓，也希望比完日本的3場比賽後，回到台灣參加新北國際田徑公開賽可以有好表現。

這場靜岡國際陸上田徑賽除了楊俊瀚以外，葛吳諺明也闖進男子200公尺決賽，最終跑出21秒20、排名第7的成績；羅佩琳則在女子400公尺跨欄計時決賽，以58秒17的成績無緣站上頒獎台。