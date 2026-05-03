聽新聞
0:00 / 0:00
地表最強賽事補給品現身 2200名金剛馬選手在台東長濱大啖龍蝦
「2026長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，2200名國內外選手參賽，主辦單位東管處大方端出龍蝦、白蝦、炸鬼頭刀及透抽等限量東海岸海味，結合山海美景與風土滋味的年度盛事圓滿落幕，最後由非洲肯亞選手奪下男子組馬拉松冠軍。
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）主辦的「長濱雙浪金剛馬拉松」清晨5時從長濱國小起跑，觀光署長陳玉秀、台東副縣長王志輝、長濱鄉長李光蘭及東管處林維玲等人為活動鳴槍起跑。
多位鳴槍嘉賓參與「樂活組」，署長陳玉秀初次下場體驗，大讚金剛馬拉松是不僅最療癒、最美的賽道，也是補給最強的一場馬拉松。
東管處指出，今年賽事吸引肯亞、荷蘭、美、日、韓等19個國家共29位外籍選手挑戰。年度代言人YouTuber「小D」順利完成半馬挑戰，2024年半馬總冠軍王威凱再次挑戰個人極限，以1小時21分46秒重返榮耀；半馬女子組楊喬筑以1小時39分48秒拿下總冠軍。
全馬組部分，肯亞選手Lukas Wambua Muteti以2小時35分05秒摘下男子組冠軍；女子組全馬則由劉素雅以3小時31分10秒完賽，奪下冠軍榮耀。
今年主辦單位再度將長濱的美食職人請到賽道補給站，現場準備限量龍蝦、白蝦、炸鬼頭刀、透抽及特製長濱米手作飯糰。另外還有石板烤肉、小米甜甜圈及手作香蕉磅蛋糕等美味。跑者賽後分享說，金剛馬拉松是一場讓胃與雙腳都充滿動力的馬拉松。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。