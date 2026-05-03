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地表最強賽事補給品現身 2200名金剛馬選手在台東長濱大啖龍蝦

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
長濱雙浪金剛馬拉松號稱準備地表最強賽事補給品，動作快的選手們大啖美食。圖／東管處提供
長濱雙浪金剛馬拉松號稱準備地表最強賽事補給品，動作快的選手們大啖美食。圖／東管處提供

「2026長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，2200名國內外選手參賽，主辦單位東管處大方端出龍蝦、白蝦、炸鬼頭刀及透抽等限量東海岸海味，結合山海美景與風土滋味的年度盛事圓滿落幕，最後由非洲肯亞選手奪下男子組馬拉松冠軍。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）主辦的「長濱雙浪金剛馬拉松」清晨5時從長濱國小起跑，觀光署長陳玉秀、台東副縣長王志輝、長濱鄉長李光蘭及東管處林維玲等人為活動鳴槍起跑。

多位鳴槍嘉賓參與「樂活組」，署長陳玉秀初次下場體驗，大讚金剛馬拉松是不僅最療癒、最美的賽道，也是補給最強的一場馬拉松。

東管處指出，今年賽事吸引肯亞、荷蘭、美、日、韓等19個國家共29位外籍選手挑戰。年度代言人YouTuber「小D」順利完成半馬挑戰，2024年半馬總冠軍王威凱再次挑戰個人極限，以1小時21分46秒重返榮耀；半馬女子組楊喬筑以1小時39分48秒拿下總冠軍。

全馬組部分，肯亞選手Lukas Wambua Muteti以2小時35分05秒摘下男子組冠軍；女子組全馬則由劉素雅以3小時31分10秒完賽，奪下冠軍榮耀。

今年主辦單位再度將長濱的美食職人請到賽道補給站，現場準備限量龍蝦、白蝦、炸鬼頭刀、透抽及特製長濱米手作飯糰。另外還有石板烤肉、小米甜甜圈及手作香蕉磅蛋糕等美味。跑者賽後分享說，金剛馬拉松是一場讓胃與雙腳都充滿動力的馬拉松。

長濱雙浪金剛馬拉松號稱備有地表最強賽事補給品，其中龍蝦最受注目。圖／東管處提供
長濱雙浪金剛馬拉松號稱備有地表最強賽事補給品，其中龍蝦最受注目。圖／東管處提供

「2026長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，參賽選手必須通過高低起伏的賽道考驗，要完賽不輕鬆。圖／東管處提供
「2026長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，參賽選手必須通過高低起伏的賽道考驗，要完賽不輕鬆。圖／東管處提供

金剛大道是台東長濱金剛馬拉松最迷人的賽道景色之一，選手們迎著海上晨曦而奔跑，會讓人不由得放慢腳步欣賞眼前美景。圖／東管處提供
金剛大道是台東長濱金剛馬拉松最迷人的賽道景色之一，選手們迎著海上晨曦而奔跑，會讓人不由得放慢腳步欣賞眼前美景。圖／東管處提供

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