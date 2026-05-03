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路跑／19國跑者齊聚 長濱雙浪金剛馬拉松熱鬧開跑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
長濱雙浪金剛馬拉松的吉祥物大金剛驚喜現身。圖／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供
長濱雙浪金剛馬拉松的吉祥物大金剛驚喜現身。圖／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供

2026長濱雙浪金剛馬拉松今天清晨5時在台東縣長濱國小熱鬧起跑，人氣吉祥物「喔熊組長」、「大金剛」驚喜現身，見證超過2200跑者挑戰自我，在太平洋破曉曙光中留下屬於東台灣的美好回憶。

「雙浪」是長濱金剛馬拉松最亮眼的品牌標誌，跑者奔馳在筆直的金剛大道上，兩側是隨風搖曳、即將收成的金黃稻浪，前方則是波瀾壯闊的蔚藍海浪。這份獨一無二的視覺饗宴，今年吸引來自肯亞、荷蘭、美、日、韓等19個國家、29位外籍選手挑戰，展現東海岸運動觀光的強大國際吸力。

今天賽事在交通部觀光署署長陳玉秀、台東縣政府副縣長王志輝、長濱鄉公所鄉長李光蘭、立法院傅崐萁立法委員辦公室主任葉佳興、台東縣議會吳秀華議長辦公室秘書蕭鐘崑、高美珠議員辦公室秘書葉明華、花蓮縣豐濱鄉公所鄉長邱福順、台東縣長濱鄉民代表會主席梁秀貞、花蓮縣政府中區辦公室副主任莊秀妹及東管處處長林維玲共同鳴槍，這也是陳玉秀上任後親身力挺首次參與，參與健康快樂代表的「樂活組」。

陳玉秀說 :「長濱雙浪金剛馬拉松是最療癒、最美的一條賽道，也是補給最強的一場馬拉松！也希望大家因為長濱的人文文化跟美食把大家再留一天，祝福今天全馬、半馬、樂活馬的各位選手得到好的成績！量力而為、快樂完賽！」王志輝及李光蘭同樣參與樂活組。

年度代言人、知名單車YouTuber「小D」今天順利完成半馬挑戰；2024年半馬總冠軍鐵人好手王威凱再次挑戰個人極限，今天也以1小時21分46秒重返榮耀；半馬女子組楊喬筑以1小時39分48秒拿下總冠軍。全馬組競爭同樣激烈，男子組由來自肯亞的穆泰蒂（Lukas Wambua Muteti）以2小時35分05秒摘下冠軍，女子組則由劉素雅以3小時31分10秒強勢完賽、率先抵達終點，奪下冠軍榮耀。

賽事不僅好看，東管處將長濱「太平洋冰箱」的美食職人請到賽道補給站，現場大方端出限量龍蝦、白蝦、炸鬼頭刀及透抽等海味，以及特製長濱米手作飯糰。此外，石板烤肉、小米甜甜圈及手作香蕉磅蛋糕等東海岸限定美味也悉數搬出來，沿途部落啦啦隊也以創意造型應援，將長濱的人情溫度傳遞給每一位選手。

今年賽事最受好評的創意，莫過於「開瓶器獎牌」。東管處特別規劃極具儀式感的完賽環節，在終點準備沁涼氣泡飲，讓跑者衝線後能立即與現場的「喔熊組長」一起使用獎牌開瓶慶祝。

長濱雙浪金剛馬拉松在太平洋破曉曙光中開跑。圖／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供
長濱雙浪金剛馬拉松在太平洋破曉曙光中開跑。圖／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供

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