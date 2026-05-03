彰化田中媽趣迷你馬拉松登場 全家動起來是母親節最佳禮物

彰化縣田中馬拉松系列活動「運動i臺灣，媽趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站區登場，許多媽媽在孩子與家人陪伴下一起參賽，田中馬拉松總幹事鄭宗政說，希望大家透過運動串起親子情感，親子一起參賽，也成為難忘的家庭回憶。

鄭宗政說，「媽趣迷你馬拉松」不只是一場路跑，更是一場屬於全家人的溫馨時光，活動規劃3公里親子路跑，也首度導入近年風靡全球的 HYROX 體驗挑戰元素，象徵媽媽在生活中展現的超強臂力、驚人耐力與多工能力，讓大小朋友從中感受媽媽角色的強大與不凡。

今天有些媽媽穿著酷炫慢跑裝登場，由於3公里路跑門檻低，許多小朋友都跟著媽媽和家長們一起來參加，今年共吸引1千多人報名參加，有些家庭全家總動員，現場充滿歡笑聲，可說為媽媽送上一份難忘又健康的母親節禮物。

鄭宗政說，田中馬拉松長期致力於將田中打造為「運動城鎮」，不僅田中馬是秒殺馬拉松，也持續規劃多元分齡活動，希望從親子、青少年到一般跑者都可參加，讓運動融入日常生活，此次媽趣迷你馬拉松正是推動「運動向下扎根」，希望透過親子參與，從小培養孩子的運動習慣，讓大家生活更健康。