足球／安聯小小世界盃 宜蘭順安女悍將無畏迎戰 追足夢想零距離

2026安聯人壽小小世界盃」預賽首戰於昨天（2日）在花蓮區國立花蓮高級農業職業學校火熱開打，其中U15組以全女將陣容迎戰的順安國中「女悍將」首日的雙重賽與美育虎和北濱雨揚LS二隊的對決成了現場焦點。儘管2場最終均以相同比數0：8不敵對手，但這群女孩展現出的鬥志與韌性，正體現了安聯人壽推動基層足球、讓今年口號「足球無國界 夢想零距離」成真的核心精神。

順安女足總教練楊承風賽後表示：「這群孩子平時多與校內男足對練，這次參賽主要是期許她們能『越級打怪』，因為男生的爆發力與速度優勢，能藉由這種高強度的刺激，提升她們身體對抗性、射門的強硬度與臨場反應速度。」楊承風強調，參賽不僅是為了勝負，更是為了從挫折中學習更細膩的技術與團隊合作，並期盼女將們能跟隨傑出榮譽校友─ 現役國腳林子璇與陳映璇的腳步，將經驗化為養分，未來往更高的足球殿堂邁進。

陣中身穿11號、表現亮眼的球員余子昀，賽後雖然沮喪，但口氣充滿不甘心。她談到學習足球的心路歷程深受家庭薰陶，家中成員大都踢過足球，尤其姊姊余子昕剛獲選「五人制女足國家代表隊」，這份耀眼事蹟成為她追逐夢想的最大動力。她坦言：「面對男生的速度與力量確實吃力，掉球時難免難過，但我絕不放棄，期盼能透過賽事吸收不同的實戰經驗。」楊教練對她的未來性也給予極高評價，認為她不僅技術細膩、吸收快，抗壓性與成熟度更超乎同儕球員。

順安國中「女悍將」在2026安聯小小世界盃首日雖然在記分板上留下了0，但在追逐夢想的路上，她們早已憑藉勇氣贏得了全場的尊重。這正是安聯人壽長期投入台灣青少足發展，「因為熱愛，為夢守護」精神的最佳註解。

長期深耕在地推動賽事的安聯人壽花蓮樂群通訊處，也派員到場為小選手加油。經理黃科滬感性地說：「看著這些孩子從幼稚園一路踢到高中畢業，深根且扎實的傳承感動是無價的，就像我們保險運作一樣，每個人只要盡本分完成任務，團隊合作就能打出強大的比賽。」經理邱湘卉則補充，安聯小小世界盃已成為花蓮孩子們每年的既定盛事，雖然初期規模不大，但如今參賽隊伍與參與家長逐年增加，不僅帶動了基層體育風氣，更透過足球運動實踐企業社會責任。

本屆賽事由安聯人壽冠名贊助，中華民國迷你足球協會承辦，旨在深化國際交流與教育成長，今天（3日）在國立花農足球場仍有U6、U8、U10、U12、U15的賽事，喜歡基層熱血的足球賽事球迷朋友不妨前往觀賽，為場上熱情奔跑的小球員加油打氣。

安聯人壽花蓮樂群通訊處全體動員親臨現場加油。圖／安聯人壽提供

順安女足總教練楊承風（右）。圖／安聯人壽提供