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桌球世團賽／林昀儒持續休兵台灣男團輸日本 女團不敵中國

中央社／ 台北3日電
台灣一哥林昀儒4比1戰勝日本選手張本智和，晉級4強。（新華社） 新華通訊社
台灣一哥林昀儒4比1戰勝日本選手張本智和，晉級4強。（新華社） 新華通訊社

英國倫敦舉行的ITTF世界桌球團體錦標賽，台灣男、女團今天繼續在第1等級預賽登場，只可惜女團以0比3敗給強敵中國，而男團在林昀儒持續休兵下，再以0比3敗給日本。

國際桌球總會（ITTF）主辦的世界桌球團體錦標賽，台灣男團派出林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家；女團則是鄭怡靜、葉伊恬、彭郁涵、陳思羽、吳映萱。

由於台灣男、女團都屬於第1等級的8支球隊，因此都能晉級32強淘汰賽，預賽成績只會影響淘汰賽時的種子排名；台灣男團預賽和法國、日本、德國同組，台灣女團則和中國、韓國、羅馬尼亞同組。

台灣女團在預賽首場靠著3名平均17歲的小將葉伊恬、彭郁涵、吳映萱，以3比1扳倒韓國開紅盤，接著在預賽第2戰對上桌球界霸主中國，改由老將陳思羽取代彭郁涵登場。

結果首點吳映萱以6比11、4比11、4比11敗給蒯曼，第2點葉伊恬以7比11、2比11、9比11不敵王藝迪，第3點陳思羽以8比11、6比11、4比11敗給陳幸同。

儘管中國派出的都是世界前8名的好手，但台灣女團依舊展現韌性，尤其接連出賽的2名小將吳映萱、葉伊恬，並未一面倒落敗，進入淘汰賽後仍大有可為。

至於台灣男團預賽首戰敗給法國，今天接著再戰日本，首點由馮翊新以4比11、10比12、11比9、7比11敗給戶上隼輔，第2點小將郭冠宏雖敗給「日本一哥」張本智和，但比數為6比11、12比14、11比7、7比11，仍帶給張本智和極大挑戰。

第3點洪敬愷則以4比11、7比11、11比13敗給松島輝空，台灣男團連吞2敗，預賽最終戰將迎來同樣不好惹的德國。

英國 郭冠宏 德國

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