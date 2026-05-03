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桌球世團賽／寶島女將疑遭性騷 國際桌總發聯合聲明：運動員的安全與尊嚴不容妥協

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教練鄭佳奇痛斥中華隊女選手入場安檢時遭安檢人員不當肢體接觸。圖為鄭怡靜。 新華社
教練鄭佳奇痛斥中華隊女選手入場安檢時遭安檢人員不當肢體接觸。圖為鄭怡靜。 新華社

2026世界桌球團體錦標賽在英國倫敦登場，中華女團分組首戰以3：1擊敗南韓，但教練鄭佳奇賽後卻在社群發文痛斥中華隊女選手入場安檢時遭安檢人員不當肢體接觸，今天國際桌球總會（ITTF）、世界桌球職業大聯盟（WTT）和倫敦世桌賽組織委員會（LOC）今天發表聯合聲明，表明力挺運動員立場。

ITTF表示，對女運動員的投訴深表關切，「每位運動員理應在任何時間、任何場所感受到安全、受尊重與被保護，此類事件完全不可接受，我們嚴正聲明：運動員的安全與尊嚴不容妥協。

ITTF、WTT和LOC已與該運動員所在隊伍直接溝通，並承諾為她提供所需的一切協助與支持。

目前，全面的事實調查與安全保障工作正在進行，我們認識到，英國當前正處於安全威脅等級提升的狀態，因此賽事場館必須實施嚴格的入場管控措施，但是，所有措施均須以專業且恰當的方式執行，參與本次賽事組織的各方絕不容忍任何損害運動員權益的行為，此事理應得到嚴肅對待。ITTF、WTT和LOC正在對事件進行全面審查。

我們與該運動員同在，並將繼續致力於確保她在整個過程及之後都能感受到支持，我們承諾努力維護所有參與者的基本尊嚴，並採取措施防止此類事件再次發生。」

鄭佳奇轉發公告並感謝ITTF第一時間發聲，堅定維護運動員的安全和尊嚴，同時感謝相關單位提供的支持和協助，希望後續調查順利進行，保障所有運動員在安全、被尊重的環境中參賽。

倫敦 南韓 英國

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