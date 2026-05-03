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大運會／擊劍國手李讓首度參加大運會 勇奪公開賽男銳金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
金牌師大李讓、銀牌台大鄭浩文、銅牌文化林韋宸、銅牌輔大張宗凱。達永開發-耀達建設
金牌師大李讓、銀牌台大鄭浩文、銅牌文化林韋宸、銅牌輔大張宗凱。達永開發-耀達建設

首次以大一新鮮人，參加115年全大運擊劍項目的選手李讓，2日在元智大學場館，順利為學校台灣師大拿下第1面全大運公開賽男銳金牌。

李讓在小組賽3勝2負，進到32強，接連碰上2名地主隊元智大學的選手，在身體狀況不是很好的情況下以15:11、15:5搶進8強，8強則遇到了亞青隊友徐浩，雙方多次平手後由李讓險勝1分進到4強賽，冠亞賽對上台灣大學，也是國內外比賽經驗非常豐富的鄭浩文選手，李讓奮力拼搏贏得國內大賽最後硑圖，全大運金牌。

師大擊劍選手李讓成功拿下公開組男銳金牌。達永開發-耀達建設提供
師大擊劍選手李讓成功拿下公開組男銳金牌。達永開發-耀達建設提供

金牌師大李讓、銀牌台大鄭浩文、銅牌文化林韋宸、銅牌輔大張宗凱。達永開發-耀達建設
金牌師大李讓、銀牌台大鄭浩文、銅牌文化林韋宸、銅牌輔大張宗凱。達永開發-耀達建設

公開女鈍，金牌輔大丁儒璇、銀牌輔大鄭孜音、銅牌臺體呂 仁軒、銅牌中興呂怡瑩。讀者提供
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一般男子組銅牌中山醫學大學林財禎、金牌台中科技大學林冠豪、謝博先教練。讀者提供
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ㄧ般男子組金牌台中科技大學林冠豪、安德烈教練、謝博先教練。讀者提供
ㄧ般男子組金牌台中科技大學林冠豪、安德烈教練、謝博先教練。讀者提供

公開男軍，金牌臺體大彭千恩、銀牌清大黃偉順、銅牌臺體大王柏元、銅牌國體大林宇安。讀者提供
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