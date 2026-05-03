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大運會／擊劍國手李讓首度參加大運會 勇奪公開賽男銳金牌
首次以大一新鮮人，參加115年全大運擊劍項目的選手李讓，2日在元智大學場館，順利為學校台灣師大拿下第1面全大運公開賽男銳金牌。
李讓在小組賽3勝2負，進到32強，接連碰上2名地主隊元智大學的選手，在身體狀況不是很好的情況下以15:11、15:5搶進8強，8強則遇到了亞青隊友徐浩，雙方多次平手後由李讓險勝1分進到4強賽，冠亞賽對上台灣大學，也是國內外比賽經驗非常豐富的鄭浩文選手，李讓奮力拼搏贏得國內大賽最後硑圖，全大運金牌。
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