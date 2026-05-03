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運動人生／陳詩欣不服輸 走出叛逆深淵、婚姻風暴

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／專題報導
奧運跆拳道金牌得主陳詩欣。記者潘俊宏／攝影
奧運跆拳道金牌得主陳詩欣。記者潘俊宏／攝影

「從聲望高峰跌入低谷，掌聲轉向噓聲，那種落差真的很大。」陳詩欣談起九年前婚姻風暴，紅了眼眶。她說，從開朗到落寞、憂鬱，只想將自己關起來，內心充滿無法控制的負面想法，每天躲在房裡崩潰大哭，最後我再度「消失」。

「在我生命中共有兩次『離開』，第一次是年少時的叛逆，第二次是為了自我救贖。」陳詩欣說，二○一七年身陷婚姻風暴，外界議論紛紛、媒體窮追猛打，她看見學生的練習被干擾，看見父母為她流淚，看見孩子們因大人的混亂而無所適從，那種愧疚感比任何對手的重踢還要沉重。

跆拳道精神 走出無盡低潮

「為什麼會跌到這樣的狀態？」她在黑暗中問了自己無數次，但妹妹一句「姊姊，你先離開吧，我怕你走不出來。」並承諾幫忙守住花蓮的道館，她也不希望個人事務影響小選手，決定離開深耕十年的花蓮，讓自己先沉澱，再思考如何重新面對人生及未來的路，「那是個讓我感到窒息的起點，也是我必須忍痛切斷的過去」。

「那兩年，我好像在潛水，慢慢往下沉，沉到深不見底的谷底；在那個安靜、冰冷的世界裡，我與自己對話，檢視每道傷口。」陳詩欣含淚自嘲說「還好沒有溺水」，即使在最深處仍試著給自己一點呼吸空間，她不看負面報導、不聽外界雜音，透過激勵文章強迫內心長出新骨骼。

面對無盡低潮，支撐她重新站起的動力是什麼？答案是練了一輩子的跆拳道。

陳詩欣感性地說，跆拳道教會她的不只是進攻與防禦，更多是「不服輸、不退縮」精神，「金牌已不那麼重要了，重要的是這一路走來跌跌撞撞、一次次站起來的過程」。

二○一九年，陳詩欣和捲入她婚姻風暴的現任丈夫陳正浩定居在新竹縣新豐鄉，重新辦起道館培訓幼苗。

「新豐的風很大、很冷，比起繁華的台北或熟悉的家鄉，樸實得甚至有些荒涼；一開始，我心裡充滿恐懼。」陳詩欣說，當時很怕家長用異樣眼光看她，怕人網路搜尋她的過去，「我表面看似正常，但每當要與家長聊天時，內心都很掙扎，晚上甚至會哭。」很慶幸家長態度很正向。

當平凡教練 孩子眼中找成就

陳詩欣透露，有名熟識五年的學生家長，在某次深談後抱著她痛哭，對方坦言認識她之前，也是那些在網路上評論她的人之一，「那一刻，我釋懷了；當我不再逃避，選擇坦然面對過去時，世界也會溫柔地給予回應。」她與丈夫決定用行動證明他們對這份事業的尊重，她不再追求耀眼獎牌，選擇在孩子們進步的眼神中找到另一種成就感。

「人生就像一場跆拳道比賽，有進攻、有防守，也難免被擊倒，重要的是，跌倒後是否願意站起來。」陳詩欣說，很多家長因為「陳詩欣」三個字把孩子送過來，這對她來說何嘗不是約束力。

陳詩欣，不再是鎂光燈焦點，僅是陪著幼兒園小孩拉筋、教國小學生喊聲踢擊的平凡跆拳道教練，她想傳達在逆境中求生存的精神。「如果有一天，學生能帶著跆拳道學到的勇氣走好人生，對我而言會比任何一面金牌更具意義」。

陳詩欣 奧運金牌 跆拳道

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