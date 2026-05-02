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桌球世團賽／中華女團兩退南韓一姊奪首勝 男團不敵法國前三男單

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

英國倫敦舉行的2026世界桌球團體錦標賽今天展開第一階段賽程，其中率先登場的中華女團面對強敵南韓，在幾名年輕小將吳映萱、葉伊恬、彭郁涵攜手出擊下，包括兩度擊敗南韓一姊申裕斌，以3：1搶下分組賽首勝。

世界桌球團體錦標賽今年在英國倫敦舉行，其中中華男、女團這次都以前8種種子身份分在第一等級，前8種子球隊將分成兩組交手且都能直接晉級到32強淘汰賽，分組賽成績則將決定晉級淘汰賽的種子序，其餘晉級名額則將由第二等級隊伍爭奪，其中中華男團與法國、日本、德國同組，中華女團則與中國大陸、南韓、羅馬尼亞同組。

今天率先打頭陣的中華女團，首戰則是碰上第3種種子的南韓，中華隊今天在鄭怡靜、陳思羽兩位老大姊都未登場的情況下，由3位年輕好手輪番上陣，首點單打吳映萱面對世界排名第31名的金娜英，在苦戰4局後以1：3敗下陣來。

不過接續上場的葉伊恬，面對世界排名第10名的南韓一姊申裕斌卻打出強勢表現，以3：1幫助中華隊扳平戰局，第三點登場的彭郁涵則是在面對世界排名第75名的朴佳賢時，以直落三勝出，中華隊反取得2：1領先。

第四點中華隊再由吳映萱登場面對申裕斌，雙方也展開激烈纏鬥，吳映萱在爆冷先拿下2局後，雖然一度被申裕斌連追兩局扳平，但決勝局她展現極佳抗壓力，最終以11：8成功關門，幫助中華隊以3：1搶下首勝。

至於中華男團這次則由林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家聯手出擊，首場比賽面對強敵法國，在林昀儒未登場的情況下，中華隊前兩點分別由郭冠宏、馮翊新對上法國勒布朗兄弟檔，其中郭冠宏碰上世界排名第12名的大勒布朗以0：3吞敗，馮翊新則是與世界排名第4名的小勒布朗苦戰4局後以1：3敗北。

第三點法國隊則是派上世界排名第19名的戈齊（Simon Gauzy）登場關門，最終也以3：0擊敗中華隊徐絃家，法國在前三男單攜手合作下，以3：0擊敗中華隊奪下首勝。

日本 中華隊 英國

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