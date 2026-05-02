全大運／頂住壓力與不適 擊劍好手李讓逆勢登頂完成國內金牌拼圖

台灣師大擊劍好手李讓，在115年中央全大運擊劍公開男生組銳劍個人賽，頂住壓力與身體微恙的狀況，以大一新鮮人之姿，勢如破竹收下個人首面全大運金牌，完成國內賽事金牌最後一塊拼圖。

李讓坦言個人首次全大運，過程相當戲劇化，「這場應該是我跟自己對話最多的一場比賽，因為國際賽近況不錯，大家對我都有期待，老實說我自己心理壓力有點大，加上身體出狀況，鼻子不舒服，吸不太到氣，每場比賽就用嘴巴呼吸。」

李讓這天循環賽一開始發揮沒有很出色，落入籤表下半部，但進入淘汰賽，關鍵八強戰以15：14力克輔仁大學徐浩，四強則以15：5打掉文化大學林韋宸，最終金牌戰面對臺灣大學鄭皓文，以15：9勝出。

李讓覺得八強戰與徐浩拚到最後，在體力與身體狀況居下風，試著去抓對手的破綻，用時間差攻擊，才艱苦挺進準決賽。

目前就讀台師大一年級的李讓表示，「真的沒想到會是這樣的劇本，我跟自己說，相信這是上帝給你的考驗，我自己很相信一句話，你想成為什麼樣的選手，然後上帝不會直接讓你變成那樣，可是你可以祈求祂給你一次變成這樣的機會，所以我覺得這算一個考驗，就是要讓我挺住，然後我才可以超越自己。」

李讓覺得信仰帶來信心，逐步調適心理壓力，「就是把這樣的過程，當作考驗，然後我要挺過去。」

李讓在全中運、全運會跟這次全大運都站上頒獎台頂端，完成國內賽事金牌拼圖，他期許帶著這樣的衝勁，為下個月亞錦賽努力，順利爭取名古屋亞運資格。