桌球／世界桌球團體賽 台灣平均17歲3小將首戰宰南韓

ITTF主辦的世界桌球團體錦標賽今天進行第1等級預賽，台灣女團首戰韓國，靠著平均17歲的葉伊恬、彭郁涵、吳映萱完美演出，以3比1擊敗韓國，搶下預賽開門紅。

國際桌球總會（ITTF）的世界桌球團體錦標賽，台灣男團派出林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家；女團則是鄭怡靜、葉伊恬、彭郁涵、陳思羽、吳映萱。

由於台灣男、女團都屬於第1等級的8支球隊，因此都能晉級32強淘汰賽，預賽成績只會影響淘汰賽時的種子排名；台灣女團預賽和中國、韓國、羅馬尼亞同組。

今天首點由16歲的吳映萱對上金娜英，前2局分別以5比11、6比11落敗，儘管第3局以11比9扳回一局，但第4局仍在打到「丟士（Deuce）」以10比12吞敗。

不過從第2點起，台灣小將們展現出色鬥志，年僅18歲的葉伊恬，面對世界排名第10的韓國一姐申裕斌，以11比7、8比11、11比7、11比9上演驚奇「下剋上」戲碼獲勝。

第3點由17歲的彭郁涵對上朴架泫，以11比9、11比4、12比10直落3獲勝；第4點再由吳映萱挑戰申裕斌，這次吳映萱和對手苦戰5局，以12比10、11比8、11比13、8比11、11比8拿下勝利。

女子隊教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，今天3名小將基本上都沒有壓力，賽前也沒有想過勝敗的問題，畢竟對方都是世界級的選手，「小將們都有把戰術執行到位，放手去打，看得出來都很有潛力。」