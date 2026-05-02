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全大運／王冠閎成功升級2.0版本 破全國紀錄對今年亞運更添信心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王冠閎在全大運公開男100公尺蝶式奪下金牌並打破自己所保持的全國紀錄。圖／運發中心提供
王冠閎在全大運公開男100公尺蝶式奪下金牌並打破自己所保持的全國紀錄。圖／運發中心提供

115全國大專校院運動會今天游泳首日就傳來捷報，首度以台灣師大研究所碩一生身份參賽的「台灣蝶王」王冠閎完成2.0版本升級，在首個個人項目公開男生組100公尺蝶式中游出51秒90完成連霸，並成功打破自己在112年全大運締造的全國紀錄並再度達名古屋亞運參賽標準，也讓他對今年名古屋亞運更添信心。

王冠閎是第六度參加全大運的比賽，今年個人項目與去年一樣參加50、100和200蝶三項，但他初次以碩一身份並在心態和自我防護上都做了改變下參賽。今首日在公開男生組100蝶，上午預賽小試身手就游出53秒25，以預賽第一晉級下午的決賽；下午更飆出51秒90，不僅打破自己保的全國紀錄52秒03，更首度游進52秒內，也再度達到100蝶亞運標52秒79。

對於王冠閎的成績，教練黃智勇說：「冠閎今年春游52秒尾，上個月的新加坡是52秒頭，因為你們也看到觀眾也比平常來得多，場地也比較好，狀況不錯的話應該就不會有問題，過去幾年，像是在巴黎奧運前不小心腳扭到，當時有點挫折，然後去年也是身體有一些狀況，但今年是比較順利，今年3、4月也是過去幾年最好的一年開頭。」

王冠閎對於今天100蝶成績也覺得滿意，他說：「其實比完新加坡比賽的時候 跟教練就有一個目標，就是我們慢慢階段性的來，現在狀況來說也蠻疲勞的，這次全大運教練就跟我說，自己的目標就是比新加坡再快，就是每一場比賽進步一點，然後慢慢調整，這次比賽說真的也不是調整的特別多，今年才五月，然後在疲勞的期間就有這樣的狀態，我覺得自己是蠻意外也蠻滿意的。」

經過前面幾年的經驗，王冠閎已經慢慢掌握保護自己身體的經驗，他說：「我今年有特別去注意，不管是我的飲食，然後防護措施，因為我真的是訓練強度高 ，然後疲勞的時候，只要一點點可能學校的人有生病，我就很容易染上病毒，隨便人家打個噴嚏，我就會跟著打噴嚏，所以我現在只要一出門就戴口罩 ，希望把自己的身體的那種抵抗力做好，現在也都慢慢開始吃一些維他命、魚油等等，讓自己身體有很好的恢復跟抵抗力。」

24歲王冠閎在2023年杭州亞洲運動會男子200公尺蝶式以1分54秒53奪下銀牌，個人也已經在100蝶、200蝶兩項達名古屋亞運的參賽標準，在經過今年前5個月成績的持續上升趨勢後， 王冠閎對今年的名古屋亞運也有了新的看法和態度，他說：「像過去每一屆比賽都會很早開始設定目標，說我要怎麼樣 ，我一定要第幾名，我要拿什麼顏色的獎牌，但現在給自己的想法就是按部就班，一步一步慢慢來，自己到每一個階段到哪裡，然後把自己的成績跟觀念 保持，我覺得這就是一個最大的收穫。」

全大運 亞運 王冠閎

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