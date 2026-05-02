定向越野／雙北運動資源南下 打造南台灣戶外運動與定向越野基地

為推動我國戶外運動與定向越野發展，強化南部地區專業資源布局，台北市體育總會定向越野協會與中華民國運動與休閒協會正式宣布，將於今天進駐高雄美濃「同學農場」，共同設立「南部活動中心」，並舉行掛牌儀式，象徵雙北運動專業體系正式南下，建立跨區整合發展新據點。

由台北市體育總會定向越野協會、中華民國運動與休協會攜手合作，並結合「同學農場」之場域資源，打造南台灣首座兼具「定向越野、戶外運動、教育訓練」功能之整合型基地。未來將以同學農場為核心，推動定向越野賽事、戶外探索教育、運動體驗課程、青少年培訓、企業團建活動及國際交流等多元項目。

身兼台北市體育總會定向越野協會與運休協會理事的謝清良表示，定向越野為結合地圖判讀、體能與策略之綜合性運動，過去發展多集中於北部，此次南下設點，將建立南部長期訓練與賽事系統，培育在地選手並推動校園與社會參與，擴大運動人口基礎。

謝清良又指出，本次設立南部活動中心，是推動全台運動休閒產業均衡發展的重要一步，未來將導入完整課程系統、專業師資與標準化運作機制，強化南部在戶外運動、健康促進及運動觀光領域之整體競爭力。

依雙方合作規劃，同學農場將負責場域設施提供、現場執行與營運管理；兩大協會則主導活動設計、技術標準建立、師資與裁判體系導入，透過專業分工，打造具規模且可長期營運之運動平台。

同學農場表示，場域具備住宿、餐飲、露營、戶外訓練設施與多功能教學空間，長期發展教育與體驗型活動，此次導入國家級運動組織資源，將正式升級為「南部戶外運動與教育示範基地」，未來並將串聯高雄、屏東山城區域，形成完整運動觀光產業鏈。

未來「同學農場-南部活動中心」將成為南台灣戶外運動重要樞紐，並朝向「國家級戶外運動基地」目標邁進，開啟台灣運動產業南北均衡發展的新篇章。