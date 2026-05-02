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定向越野／雙北運動資源南下 打造南台灣戶外運動與定向越野基地

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市體育總會定向越野協會與中華民國運動與休閒協會進駐高雄美濃「同學農場」，共同設立「南部活動中心」。圖／台北市體育總會定向越野協會提供
台北市體育總會定向越野協會與中華民國運動與休閒協會進駐高雄美濃「同學農場」，共同設立「南部活動中心」。圖／台北市體育總會定向越野協會提供

為推動我國戶外運動與定向越野發展，強化南部地區專業資源布局，台北市體育總會定向越野協會與中華民國運動與休閒協會正式宣布，將於今天進駐高雄美濃「同學農場」，共同設立「南部活動中心」，並舉行掛牌儀式，象徵雙北運動專業體系正式南下，建立跨區整合發展新據點。

由台北市體育總會定向越野協會、中華民國運動與休協會攜手合作，並結合「同學農場」之場域資源，打造南台灣首座兼具「定向越野、戶外運動、教育訓練」功能之整合型基地。未來將以同學農場為核心，推動定向越野賽事、戶外探索教育、運動體驗課程、青少年培訓、企業團建活動及國際交流等多元項目。

身兼台北市體育總會定向越野協會與運休協會理事的謝清良表示，定向越野為結合地圖判讀、體能與策略之綜合性運動，過去發展多集中於北部，此次南下設點，將建立南部長期訓練與賽事系統，培育在地選手並推動校園與社會參與，擴大運動人口基礎。

謝清良又指出，本次設立南部活動中心，是推動全台運動休閒產業均衡發展的重要一步，未來將導入完整課程系統、專業師資與標準化運作機制，強化南部在戶外運動、健康促進及運動觀光領域之整體競爭力。

依雙方合作規劃，同學農場將負責場域設施提供、現場執行與營運管理；兩大協會則主導活動設計、技術標準建立、師資與裁判體系導入，透過專業分工，打造具規模且可長期營運之運動平台。

同學農場表示，場域具備住宿、餐飲、露營、戶外訓練設施與多功能教學空間，長期發展教育與體驗型活動，此次導入國家級運動組織資源，將正式升級為「南部戶外運動與教育示範基地」，未來並將串聯高雄、屏東山城區域，形成完整運動觀光產業鏈。

未來「同學農場-南部活動中心」將成為南台灣戶外運動重要樞紐，並朝向「國家級戶外運動基地」目標邁進，開啟台灣運動產業南北均衡發展的新篇章。

美濃 運動 體育

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